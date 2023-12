Le scénario prête à rire. La présidente de la Commission européenne, cible récurrente de désinformation, voudrait « obliger les vaches à porter des masques » pour les empêcher de polluer, d’après de nombreux messages viraux sur X, YouTube ou Facebook. Ce serait la « nouvelle folie escrologiste » d’après un youtubeur. « Cette proposition d’Ursula Von der Leyen suscite l’indignation des agriculteurs et de l’industrie », reprennent les posts. Cette infox provient d’une interprétation improbable de la directive sur les émissions industrielles (IED) du Pacte vert, pour laquelle une négociation importante a eu lieu le 28 novembre.

Sur quoi les internautes se basent-ils pour s’indigner ? Tout d’abord sur un article d’un tabloïd autrichien en ligne, L’Express, déjà à l’origine d’une fausse information sur une soi-disant demande d’augmentation de 15 % du salaire d’Ursula von der Leyen. Cet article soutient « qu’on parle même d’obliger les vaches à porter des masques ».

Captures d'écran de posts sur X ou Facebook relayant la fausse information selon laquelle la présidente de la Commission européenne voudrait « obliger les vaches à porter des masques ». - Capture d'écran/X/Facebook

Des « idées étranges »

A l’appui, le tabloïd mentionne le quotidien conservateur allemand Welt. Ce dernier écrit que « des idées étranges » ont été lancées par quelques eurodéputés comme « demander que des vaches portent des masques ». Mais Welt ne cite pas ces eurodéputés [qui, rappelons-le, ne font pas partie de la Commission européenne] et, surtout, écrit tout l’inverse à la fin de l’article. « On peut supposer que les masques pour vaches ne seront pas disponibles de sitôt », conclut le journaliste.

L’eurodéputé belge Benoît Lutgen (PPE, droite) est cité dans Welt. Le rapporteur de la commission agriculture sur la directive IED, aurait dit, sans que soit précisé le contexte, « qu’il n’y a pas besoin de mettre un filtre à une vache ». Contacté par 20 Minutes, Benoît Lutgen nous indique ne pas se souvenir d’avoir prononcé cette phrase. Après recherche, il s’agit du titre d’une tribune qu’il a publié le 30 novembre 2022 dans The Parliament Magazine, où il s’oppose à l’intégration du secteur bovin dans la directive. « La proposition de la Commission d’inclure les fermes de plus de 150 vaches dans le périmètre de la directive va trop loin », écrit-il.

« Peut-être une boutade »

Depuis le début, le Belge s’oppose à ce que le secteur agricole soit inclus dans une directive aux côtés des installations industrielles, comme les raffineries ou cimenteries pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est dans cette optique qu’est empruntée l’image du filtre sur une vache, comparée aux filtres installés sur les cheminées industrielles.

Mais cela n’a jamais été une proposition sérieuse avancée au parlement. « Peut-être que quelqu’un l’a dit sous forme de boutade », avance l’eurodéputé, qui n’a pas de souvenir précis sur le sujet. Pareil du côté de l’organe exécutif de l’Union européenne. « La Commission n’a jamais proposé et n’a pas l’intention de mettre des masques sur les vaches. Cette information est fausse », nous affirme une porte-parole de l’institution. Et effectivement, si on regarde la proposition de directive initiale, présentée en avril 2022, il n’y a rien de tel.

Le vrai désaccord : l’intégration ou non du secteur bovin dans la directive

Mais un désaccord entre Commission et Parlement européen a bel et bien existé. Dans sa proposition initiale, la Commission avait intégré l’élevage intensif de bovins, aux côtés des installations de porcs et de volailles. Il s’agissait d’inclure 10 % des élevages bovins les plus importants et qui représentent 41 % des émissions du secteur dans le but de réduire les émissions annuelles de 184 kt de méthane et 59 kt d’ammoniac.

Tout le problème a porté sur le fait que même les gros élevages bovins peuvent être dans des pâturages extérieurs une bonne partie de l’année. La Commission indiquait qu’il fallait « tenir compte des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière, tout en réduisant au minimum les charges pesant sur le secteur ».

Une exclusion adoptée en juillet

Illisible et irréaliste pour un certain nombre d’acteurs. Voilà pourquoi des agriculteurs n’étaient pas satisfaits de cette directive, comme cela a pu être affirmé dans l’Express. Sous la pression d’eurodéputés et du lobby agricole COPA-Cogeca, le secteur bovin a été exclu du champ d’application de l’IED en juillet 2023 lors d’un vote au parlement européen. Alors qu’une nouvelle négociation avait lieu le 28 novembre, trois eurodéputés ont publié une tribune la veille pour dénoncer une directive qui « pourrait conduire à une gestion industrielle de l’élevage bovin, et mettre en péril les exploitations ».

Les bovins paissant dans les prairies ne peuvent être enfermés. « L’ammoniac et le méthane que les vaches émettent ne peuvent pas être captés, à moins d’obliger les éleveurs à placer leurs animaux dans un environnement fermé et privé de lumière du jour. Nous disons non ! » écrivent Benoît Lutgen, le Français Jérémy Decerle (Renew, centriste) et l’Italien Paolo De Castro (S & D, gauche).

… Et confirmée lors de négociations fin novembre

Le 28 novembre a eu lieu le fameux trilogue, c’est-à-dire une réunion de représentants du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne. Dans cet accord provisoire, qui devra être adopté au parlement, le secteur bovin reste exclu de la directive IED et « il n’y a rien sur les masques pour vaches dans l’accord obtenu », ajoute la porte-parole de la Commission.

Un réexamen concernant le secteur bovin est prévu en 2026. « La commission devra venir avec une proposition incluant aussi des clauses de réciprocité à nos frontières, des clauses miroirs, complète Benoît Lutgen. Ça veut dire que si on impose quelque chose à nos producteurs, on doit l’imposer aussi à ce qui rentre sur le territoire européen. »

Dernière précision : les internautes ont fait preuve d’imagination pour créer des visuels de filtres en le positionnant sur l’arrière-train des vaches par exemple. Rien de tel en réalité. Un masque captant le méthane rejeté par le nez des bovins existe bien, mais il se place sur le museau. Il a été créé par la start-up Zelt et le géant de l’agroalimentaire Cargill France. Plusieurs articles de presse s’en étaient fait l’écho en 2021. Et, encore une fois, rien de tel n’est rendu obligatoire dans la directive en cours de discussion.