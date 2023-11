Le Pas-de-Calais de nouveau placé en vigilance orange, des crues possibles

Les habitants du Pas-de-Calais commençaient à peine à respirer… Que revoilà peut-être des crues et des inondations. Le département a été placé en vigilance orange par Météo-France ce dimanche. En cause ? De fortes pluies sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi et pourraient s’étirer jusqu’en milieu de journée.

En conséquence, le niveau de deux fleuves, la Canche et la Course, « pourrait repartir à la hausse lundi dans la journée, engendrant des débordements importants sur le tronçon », alerte Vigicrues.

🔶 1 département en Orange pic.twitter.com/bsTXXhhPRe — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



De quoi faire craindre le pire dans une région qui se remet à peine de près de trois semaines de crues historiques qui ont provoqué de nombreux dégâts.