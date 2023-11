« Nous voulons encourager toutes les générations à se mettre en action autour de solutions concrètes », insiste Jean Jouzel. Mondialement connu pour ses travaux au sein du Giec, le fameux climatologue français est aussi le président des « Messagers du climat et de la biodiversité ». Ce collectif regroupant une trentaine de scientifiques a décidé de se retrousser les manches en partant à la rencontre des Français afin de leur « permettre de mieux comprendre les changements en cours » et, surtout, leur « donner les clés pour agir ». Au programme : une exposition, des échanges sur place avec le public, des animations hors les murs, des conférences.

La « tournée du climat et de la biodiversité », qui a été dévoilée à Saint-Denis en début de semaine, fait actuellement étape à Nantes, avant de faire escale à Brest de dimanche à mardi. Les prochaines dates sont « en cours de calage » mais on sait déjà qu’elle s’arrêtera à Nanterre, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Dijon ou Avignon ces prochains mois.

« On n’a pas tous les jours l’occasion d’échanger avec des spécialistes »

« On espère vraiment toucher le plus grand nombre, des élèves d’école primaire aux retraités, en passant par les salariés, explique Isabelle Bluche, directrice de la tournée. A chaque étape, des scientifiques sont là pour commenter l’exposition et répondre aux questions. C’est une opportunité à saisir, on n’a pas tous les jours l’occasion d’échanger avec des spécialistes du climat, de l’agroécologie, de la biologie ou de l’océanographie. »

A Nantes, ce jeudi, les visiteurs étaient majoritairement des scolaires et étudiants. « On essaie d’adapter le discours en fonction de l’âge, raconte Serge Planton, un climatologue ayant longtemps travaillé pour Météo-France. Pour les plus jeunes, on évite d’être anxiogène, on oriente davantage vers le ludique, en leur expliquant par exemple la différence entre un épisode météo (récentes tempêtes…) et climatique (sécheresse, canicule…). Bien sûr, le sujet est grave, mais l’important est de faire prendre conscience qu’on a tous une responsabilité, les individus comme les Etats, et qu’il n’est jamais trop tard pour agir. »

« L’empreinte carbone d’un Français est supérieure à celle d’un Chinois »

Avec les moins jeunes, les rencontres avec les scientifiques devant les panneaux d’exposition sont aussi l’occasion de rappeler des vérités méconnues, voire régulièrement égratignées par les climatosceptiques. « Comme le fait qu’un réchauffement de 2 °C ou 3 °C de la planète, ce n’est pas léger, c’est au contraire considérable. Ou le fait que l’empreinte carbone d’un Français est supérieure à celle d’un Chinois, même si la Chine est pointée du doigt pour ses émissions », cite Serge Planton.

La « tournée du climat et de la biodiversité » a vocation à se poursuivre jusqu’à l’été 2024. Une deuxième saison est envisagée à partir de septembre à l’intention de « plus petites villes », notamment en milieu rural.

Selon le dernier rapport du Programme de l’ONU pour l’environnement (PNUE), les engagements climatiques pris par les pays du monde entier placent la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle. Soit bien au-delà de l’objectif de 1,5 °C à 2 °C maximum fixé lors de l’accord de Paris.