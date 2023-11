Une bonne nouvelle au cœur d’une situation critique. Les récentes pluies ont donné un léger sursis à Mayotte, qui connaît sa pire sécheresse depuis 1997, et les niveaux des deux principaux lacs artificiels sont stables par rapport à la semaine précédente.

Alors que l’épuisement des réserves des deux retenues collinaires de Mayotte était prévu « autour du 20 novembre », selon une source proche du dossier, la réserve de Dzoumogné est remplie à 6,7 % et celle de Combani à 6,1 %, indique un rapport de consommation établi lundi par la préfecture de Mamoudzou.

Les niveaux étaient de respectivement 5,8 % et 6,8 % la semaine précédente. « La semaine du 13 novembre était bonne en termes de pluviométrie, cela explique que le niveau des retenues soit resté stable », souligne Floriane Ben Hassen, responsable de l’antenne Météo-France à Mayotte, département de l’océan Indien.

L’épuisement des réserves collinaires inquiète

Les prévisions sont moins encourageantes cette semaine. « Les mois d’octobre et de novembre font souvent la transition entre saison sèche et saison des pluies », précise la spécialiste. La saison humide n’a donc pas encore démarré et le niveau de pluviométrie, en novembre, atteint 60 %, alors qu’il devrait être à cette période de « 70 % environ ».

La situation s’explique d’une part par El Niño dans le Pacifique, qui engendre des températures anormalement élevées dans l’océan, et d’autre part par le dipôle de l’océan Indien, un phénomène d’oscillation irrégulière des températures de surface de la mer. A Mayotte, ces deux phénomènes devraient avoir pour conséquences davantage de précipitations que la normale en décembre, janvier et février.

Dans ce contexte, l’épuisement des réserves des retenues collinaires, qui sont avec les rivières l’une des principales sources d’approvisionnement en eau du territoire, inquiète. Lorsqu’elles seront vides, seuls 20.000 m³ d'eau seront disponibles chaque jour et les difficultés d’approvisionnement dans le sud de l’île seront importantes. Aujourd’hui, la consommation quotidienne peine à descendre en dessous de 26.000 m³.