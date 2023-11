Ski et préoccupation environnementale peuvent-ils faire bon ménage ? Ces derniers mois, dans les Alpes françaises, où le modèle de l’or blanc règne encore en majesté, plusieurs projets de développement dans les stations de ski se sont vus être contestés sur des fondements écologiques, jusqu’à parfois être sérieusement ralentis après une procédure devant les tribunaux. Tour d’horizon non exhaustif de ce phénomène.

Coup d’arrêt au développement des stations de ski en Maurienne

Les associations environnementales ont salué « une victoire exceptionnelle ». Comme le rapporte Libération, le 30 mai dernier, le tribunal administration de Grenoble a mis un coup d’arrêt au développement de stations de ski dans la vallée de la Maurienne, après le dépôt d’un recours contre le schéma de cohérence territoriale (Scot) par plusieurs associations. Ce Scot prévoyait notamment de nouvelles liaisons entre les stations et la création de 22.800 lits neufs supplémentaires. Dans un communiqué, l’une de ses associations, Moutain Wilderness, dénonce « le caractère irrationnel de ce projet », qui « traduit une fuite en avant et un projet totalement incompatible avec l’érosion du marché du ski, des changements climatiques, de la tension sur la ressource en eau, de la protection des paysages et de la biodiversité et les enjeux de renfort d’une activité estivale. »

Dans leur arrêt, les juges déplorent « les atteintes graves » aux milieux naturels et aux espèces protégées, au grand dam des élus locaux. Au micro de France Bleu, le vice-président en charge du Scot Jean-Claude Raffin confie sa colère. « Il faut demander aux gens de venir en Maurienne, qu’ils viennent voir si les élus ont bétonné la vallée comme cela se fait ailleurs. »

Un projet de téléphérique devenu une ZAD à des milliers de mètres d’altitude

En octobre dernier, pendant six jours, des militants des Soulèvements de la terre ont occupé une partie du glacier de la Girose, dans les Hautes-Alpes, pour bloquer un chantier de téléphérique. Une quarantaine de personnes se sont relayées pour camper à quelque 3.400 mètres d’altitude sur ce glacier. Dans leur ligne de mire : un projet de remontées mécaniques portés par Sata group, société qui gère les remontées de l’Alpe-d’Huez, des Deux-Alpes et de La Grave, qui consisterait à remplacer un téléski par un téléphérique sur le troisième tronçon du glacier, mais qui aurait, selon ses détracteurs, un lourd impact environnemental. Plusieurs recours suspensifs déposés par les opposants ont déjà été rejetés par le tribunal administratif de Marseille mais un recours sur le fond est en préparation.

Les constructions de Risoul 2000 ne font pas l’unanimité

La mairie et les professionnels de la station de Risoul dans les Hautes-Alpes portent depuis plusieurs années un projet de construction de 2.500 lits neufs dans des logements saisonniers, des hôtels et des résidences haut de gamme. Mais, soutenu également par une association de propriétaires à Risoul, les associations Moutain Wilderness et la Société alpine de protection de la nature-France nature environnement 05 ne l’entendent pas de cette oreille, et ont déposé trois recours devant le tribunal administratif de Marseille.

« On va quand même raser dix hectares de forêts pour faire 2.000 lits, s’indigne Hervé Gasdon, président de la Société alpine de protection de la nature-France nature environnement 05. Des hectares de forêt qui avaient été plantés de manière compensatrice lors de la construction de la station en 1974… Ça va vers une artificialisation des sols, dans une forêt de mélèze qui représente l’endroit où il y a le plus de biodiversité. » L’affaire n’a pas encore été examinée devant les tribunaux.