Un ancien « crassier » sidérurgique reconverti à l’économie circulaire. La plus grande usine de production de plastique PET recyclé en France vient d’ouvrir à Messein, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Ce plastique sert surtout à fabriquer des bouteilles d’eau et des barquettes alimentaires, ou du textile (polaires, vêtements de sport…). Il est le seul qui se recycle facilement de façon mécanique.

Créée en 2021 et détenue à 85 % par le fonds d’investissement américain Ara Partners spécialisé dans la décarbonation de l’industrie, Aloxe a été fondée par deux associés français issus de la chimie (BASF) et de la gestion des déchets (Veolia). La société affiche l’ambition de devenir le plus grand industriel indépendant en Europe producteur de granules de plastique recyclé à partir de paillettes concassées, pour servir notamment les marchés de l’agroalimentaire ou des cosmétiques.

Taux de recyclage mauvais

L’usine lorraine a bénéficié d’un investissement de 25 millions d’euros et emploie 36 salariés qui devraient passer à 45 fin 2023. « Ce projet a été mûri au regard de la réglementation européenne, il y a une directive qui va obliger tous les fabricants de bouteilles alimentaires à incorporer 25 % de PET recyclé dans toutes leurs bouteilles au 1er janvier 2025. Ça crée mécaniquement une demande », a souligné auprès de l’AFP Arnaud Piroëlle, l’un des deux cofondateurs et directeur exécutif de la société.

Il y avait 18 salariés dans la petite usine historique LPR de Vézelise, située à quelques kilomètres de Messein. Rachetée par Aloxe en 2021, cette ancienne usine va fermer, mais ses salariés, et leur savoir-faire, sont transférés sur le nouveau site.

Le problème, c’est qu’en France, le taux de recyclage est « mauvais », notamment car « le taux de collecte est mauvais », a relevé Arnaud Piroëlle, qui encourage la mise en place d’une consigne des bouteilles vides, jugée plus efficace que les centres de tri et la collecte sélective des poubelles jaunes pour augmenter les volumes de matière première.

Dans l’Est, deux autres projets de recyclage du PET, beaucoup plus gros que celui d’Aloxe, sont annoncés.