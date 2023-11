La pression était maximale sur le pas de tir. SpaceX, l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk, a effectué ce samedi le lancement de sa mégafusée Starship, la plus puissante jamais construite. Il s’agit du deuxième vol test de l’engin, alors que le premier s’était terminé au printemps en une gigantesque explosion au-dessus du Golfe du Mexique.

La fusée de 120 mètres de haut s’est arrachée du sol peu après 13 heures depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l’extrême sud du Texas, aux Etats-Unis. « Trajectoire de Starship nominale », a-t-on pu entendre sur le flux vidéo en direct de l’entreprise d’Elon Musk, quelques minutes après le décollage. Le module Starship, placé au sommet de la fusée, s’est séparé avec succès de l’étage de propulsion Super Heavy. Mais les deux étages ont explosé peu après leur séparation réussie, a annoncé Space X.

Objectif Lune et Mars

L'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship, placé au-dessus et qui donne son nom à la fusée entière, ont connu un « désassemblage rapide non-planifié » selon les termes de l'entreprise. Le premier vol test de Starship s'était terminé au printemps en une gigantesque explosion avant la séparation des deux étages. Difficile donc de qualifier ce deuxième vol-test de progrès.

Le plan de vol était le même qu’en avril : le vaisseau doit faire un tour « presque complet de la Terre » et amerrir dans le Pacifique, au large des côtes d’Hawaï, avait décrit le milliardaire. Ce deuxième vol était scruté de très près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune. SpaceX espère que sa fusée aidera un jour à coloniser Mars.