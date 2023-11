Dix départements sont placés en alerte orange ce jeudi après-midi par Météo-France pour « vent violent » ou « crues ». Après le Pas-de-Calais, le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime, les départements de la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont à leur tour placés en vigilance orange pour « crues ». Sur son bulletin d’annonce, Météo-France liste les conséquences possibles : « des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution » et la « circulation routière peut être perturbée ».

La décrue s’amorce dans le Pas-de-Calais

Par ailleurs, Vigicrues signale « des précipitations importantes sur le bassin-versant de la Meurthe ». Le Var, la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes seront placés en vigilance orange vent à partir de 21 heures.

Le passage de la dépression Frederico sur le pays implique « un renforcement significatif du vent, en particulier dans le Massif central », a précisé Météo-France, qui prévoit une accalmie et une rétrogradation en vigilance jaune à 21 heures pour le Puy-de-Dôme.

Dans le Pas-de-Calais, qui semble relativement épargné par la dépression Frederico, la décrue s’amorce. Plusieurs rivières se sont stabilisées à un niveau relativement bas et où les prévisions pour vendredi font espérer une poursuite de l’amélioration.