L’équipement est, pour l’instant, unique en France et même en Europe. Voilà pourquoi de nombreux élus et techniciens avaient fait le déplacement. La première unité de production d’eau potable obtenue à partir d’eaux usées a été inaugurée jeudi aux Sables d’Olonne, en Vendée. L’usine, qui fonctionnera à titre uniquement expérimental pendant un an, distribuera ses premiers verres d’eau aux habitants d’une quinzaine de communes début 2025. Et si tout se passe bien, elle fournira, à l’horizon 2027, pas moins de 600 m3 d’eau potable par heure, l’équivalent de la consommation de 60.000 personnes.

« Ce n’est pas un hasard si ce projet a vu le jour en Vendée », raconte Denis Guilbert, directeur de Vendée Eau, la compagnie des eaux à l’origine de ce programme baptisé Jourdain. « Le département subit, comme bien d’autres territoires littoraux, une forte pression sur la ressource en eau potable, surtout en période estivale. Jusqu’à présent, l’eau usée épurée par les stations d’épuration était rejetée en mer. Cette eau, au lieu de la perdre dans l’océan, on pourrait la réutiliser pour quelque chose d’utile, la boire par exemple. »

Une potabilisation « indirecte » pour coller à la réglementation

Consommer de l’eau usée issue des lavabos, douches ou toilettes, après divers traitements bien sûr, cela se pratique déjà dans quelques pays, comme en Namibie, aux Etats-Unis ou en Inde. Mais en Europe, « la réglementation ne le permet pas », rappelle Denis Guilbert. Pour être autorisé à se lancer, le programme Jourdain a donc recours à la « potabilisation indirecte » : l’eau retraitée par l’unité des Sables d’Olonne n’est pas envoyée directement dans le circuit de distribution publique mais est d’abord acheminée dans une retenue (la retenue du Jaunay, au nord des Sables) faisant office de réserve pour le pompage final de l’eau potable.

Avant d’en arriver là, l’eau usée avait été nettoyée une première fois en station d’épuration. Parvenue dans l’unité dite « d’affinage » des Sables d'Olonne, elle est ensuite filtrée en plusieurs étapes, afin d’être débarrassée des « matières en suspension, bactéries, virus et polluants », puis désinfectée aux ultraviolets et au chlore. « C’est une technologie de dernière génération, qui a déjà fait ses preuves ailleurs. L’eau obtenue sera de très haute qualité », assure Jean-François Nogrette, directeur de Veolia France, la société qui exploite l’usine pour le compte de Vendée Eau. Au terme d’un parcours de 27 kilomètres de tuyaux, l’eau ainsi potabilisée traverse même une « zone de transition végétalisée » dans le but d’être « enrichie naturellement en minéraux ».

L’unité de traitement du programme Jourdain aura coûté 24 millions d’euros, dont la moitié financée avec des subventions publiques. « Elle est observée avec attention par de nombreuses collectivités intéressées pour dupliquer le modèle. A nous de démontrer que c’est possible », indique Denis Guilbert. Le coût final du projet pourrait dépasser 40 millions d’euros à terme.

Dans son plan Eau présenté en mars dernier, le gouvernement a fait de la réutilisation des eaux usées traitées l’un de ses principaux objectifs. Le taux de la réutilisation des eaux usées en France est actuellement en dessous de 1 % et se limite à des usages non potables (golf, agriculture…).