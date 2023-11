Ça ne s’arrête plus… Après les tempêtes Ciaran et Domingos, c’est au tour de la tempête nommée Frederico de déferler sur la France. Elle est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi depuis l’ouest et concernera une large partie du pays ces prochaines heures. Certaines régions s’inquiètent fortement, en particulier en Bretagne et dans les Hauts-de-France où les dégâts des dernières intempéries sont déjà spectaculaires. Faut-il effectivement craindre le pire ?

Selon les prévisions de Météo France, la dépression Frederico devrait être bien moins préoccupante que l’étaient Ciaran et Domingos. Certes, le vent soufflera fort, en particulier ces prochaines heures sur la moitié nord de la France, des côtes de Manche jusqu’au nord de l’Aquitaine. Les rafales avoisineront les 60-80 km/h dans les terres, jusqu’à 90 km/h par endroits notamment près du Poitou et en Manche, jusqu’à 100 km/h sur le littoral atlantique et les côtes de Manche. Mais on sera loin des pointes à 200 km/h enregistrées avec la tempête Ciaran.

En soirée, le vent fort gagnera les frontières belges, les régions des Hauts-de-France au Grand Est. Les rafales de vent atteindront par endroits les 90 km/h et culmineront sur les monts d’Auvergne et les crêtes vosgiennes jusqu’à 100-110 km/h. Le département du Puy-de-Dôme sera d’ailleurs en vigilance orange vents à partir de midi.

La pluie de retour dans les Hauts-de-France

La pluie sera aussi au rendez-vous, en abondance par endroits. Après une brève accalmie, les Hauts-de-France seront encore particulièrement touchés. Les cumuls pourront atteindre 20 millimètres sur le Nord-Pas-de-Calais 20 mm, voire localement 30 à 40 millimètres. Les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée et de la Charente-Maritime ont été placés en vigilance orange pour crues.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation sera concentrée le long des frontières de l’est, y compris en Provence et en Corse, prévoit Météo France. En cours de nuit, le vent pourra souffler fortement avec des rafales à 110 km/h dans l’intérieur du Var et les Alpes-Maritimes, 120 km/h en Corse jusqu’à 140 km/h sur le relief.