Une ambiance estivale en plein mois de novembre. Mardi, les thermomètres sont montés d’une façon assez inhabituelle à Cannes, où Météo-France a enregistré une température de 27,7 °C. Une chaleur encore inédite à cette période de l’année. Le précédent record, 25,8 °C enregistrés le 4 novembre 2004, a été « pulvérisé », a révélé le météorologue François Jobard sur le réseau social X.

Mais alors comment expliquer cet épisode de « chaleur tardive remarquable près de la Méditerranée », qui a également touché le département du Var et la Corse ? Doit-on s’attendre à battre régulièrement de nouveaux records ? 20 Minutes fait le point.

Deux phénomènes concomitants

Sur la Croisette, le contraste aura été saisissant. Les 27,7 °C relevés mardi ont quasiment doublé la température enregistrée cinq jours plus tôt. Le 9 novembre, le mercure avait (seulement) atteint 14 °C. Une telle différence s’explique par « deux phénomènes concomitants », indique à 20 Minutes Adèle Luy, prévisionniste conseil au centre Météo-France Sud-Est. « La région se trouvait sous une masse d’air en provenance d’Espagne déjà assez chaude, détaille-t-elle. Et elle a été encore réchauffée par un vent d’ouest, qui a engendré un puissant effet de foehn. »

✨🌇 En #direct de #Nice06 avec un ciel typique de #foehn sous un coucher de soleil flamboyant ! Les rafales atteignent 40km/h avec une température de +22°C. Plus à l’Ouest dans le secteur de #Cannes(06), les valeurs affichent encore +25°C !



📸 #Vidéo par @OlivMcar pic.twitter.com/X36io0FV0K — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) November 14, 2023



Ce phénomène, qui survient lorsque la circulation atmosphérique rencontre une chaîne montagneuse, s’est largement exprimé au-dessus du massif de l’Estérel. L’est du Var, mais aussi les premières communes des Alpes-Maritimes, Théoule-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule et Cannes, notamment, ont été touchés de plein fouet. Y compris dans la nuit, où Météo-France relevait encore à 4 heures du matin 18,9 °C à Antibes et 18,7 °C à Mandelieu-la-Napoule. La zone avait d’ailleurs été placée en vigilance jaune aux vents violents jusqu’à ce mercredi matin.

« Les records seront battus de plus en plus régulièrement »

Ces épisodes de chaleur, même en automne, n’ont pourtant rien d’inhabituel. « Ce n’est pas inédit », précise Adèle Luy. Mais c’est bien ce record de température qui interpelle. En fin d’après-midi, mardi, les thermomètres cannois affichaient encore autour de 25 °C. « On parle quand même d’une augmentation de deux degrés par rapport au précédent record » enregistré en 2004 et inégalé depuis 1949, année des tout premiers relevés de Météo-France à Cannes, appuie-t-elle. En remontant à Pégomas, dans le moyen pays cannois, il a même fait 28,2 °C mardi (+3,4 °C par rapport au précédent de l’an dernier), selon les données d’installations qui ne dépendent pas de l’établissement public.

De quoi surprendre. Et, pourtant, il va falloir s’y habituer. « Avec le dérèglement climatique, ces records vont avoir tendance à se multiplier, appuie la spécialiste. Les précédents seront battus de plus en plus régulièrement. »