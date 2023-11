Après le Pas-de-Calais, qui fait face depuis plusieurs jours aux crues et inondations, la Haute-Savoie est à son tour touchée par d’importantes précipitations. Mardi soir, Météo-France a placé le département en vigilance rouge aux crues, notamment pour la hausse du niveau de l’Arve, une rivière qui traverse le département. Le secteur de l’Arve aval était particulièrement concerné, notamment les communes de Gaillard, d’Annemasse ou d’Etrembières. Dans la matinée de ce mercredi, le territoire est repassé en orange. Événement climatique exceptionnel, personnes évacuées, routes coupées… 20 Minutes fait le point sur la situation.

L’Arve sortie de son lit et une centaine de personnes évacuées

D’après les informations de France Bleu Pays de Savoie, la rivière de l’Arve est sortie de son lit mardi dans la soirée à Sallanches et Magland. Elle avait un débit « exceptionnel » de 1.100 mètres cubes par seconde. Ce mercredi matin, c’est surtout l’agglomération d’Annemasse qui était concernée, ainsi qu’Etrembières, où une quinzaine d’habitants ont été invités à se réfugier au premier étage de leurs logements, avec de l’eau qui montait jusqu’à 90 cm. Dans cette même commune, 300 foyers sont privés d’électricité à cause de chute d’arbres et d’inondations.

Toujours selon la radio locale, une trentaine de personnes ont été évacuées en barque après que l’eau est passée au-dessus du pont au hameau du Pont-Neuf, à Reignier-Ésery. Les habitants ont été réveillés vers 4 heures du matin par les pompiers pour les « secourir » avec « un bateau », selon le témoignage recueilli.

Au total, près de 200 interventions ont été effectuées par les pompiers de Haute-Savoie depuis mardi soir, avec la prise en charge de 110 personnes dans la nuit. La préfecture a précisé qu’aucune victime n’était à signaler.

Des routes coupées et des villages isolés

Les villages de montagne d’Argentières, de Vallorcine ou du Reposoir sont isolés en raison de routes coupées par des coulées de boue ou des chutes de pierre, a indiqué la préfecture. Dans ces secteurs, plus de 200 mm de pluie sont tombés en quarante-huit heures.

⚠️ | La RD 4 au Reposoir est coupée ⛔️ !



❌ La RD 4 est fermée dans les 2 sens de circulation suite aux intempéries.



Plusieurs centaines de litres de matériaux sont à évacuer pour permettre la réouverture.



Une déviation est mise en place.



⚠️ | La RD 4 au Reposoir est coupée ⛔️ !

❌ La RD 4 est fermée dans les 2 sens de circulation suite aux intempéries.

Plusieurs centaines de litres de matériaux sont à évacuer pour permettre la réouverture.

Une déviation est mise en place.

📲 + d'infos https://t.co/61WKYFhBx2 pic.twitter.com/IH8QJ4ksNd — Département de la Haute-Savoie (@Dep_74) November 15, 2023



« On n’a pas de dégâts humains déjà, pas de maisons inondées comme dans le Pas-de-Calais, a expliqué le maire de Sallanches. L’eau a débordé mais sur des plaines, sur des endroits pas trop impactants, peut-être quelques dégâts électriques sur la station d’épuration ». Les sous-sols de l’hôpital de la ville ont été inondés, mais des pompes ont été installées et aucun patient n’a dû être évacué.

Une « crue de type centennale » qui devrait se calmer ce mercredi

Au micro de France Bleu ce mercredi matin, le préfet de Haute-Savoie, Yves Le Breton, a précisé que l’Arve était en « crue de type centennale, donc très violente, très brutale, mais avec une évacuation assez rapide ». « On est confrontés depuis mardi à un événement climatique exceptionnel avec de très fortes précipitations en altitude, accompagnées de la fonte des neiges qui étaient déjà tombées auparavant », a-t-il ajouté. La journée de mercredi « devrait être plus calme que la précédente », a-t-il poursuivi, s’attendant à une décrue. Le préfet a tout de même insisté sur la nécessité de rester « prudent » sur « d’éventuels mouvements de terrains et de coulées de boue » qui pourraient intervenir.

« On s’attend à des chutes de pierres, à des éboulements », a indiqué Martial Saddier, président du conseil départemental de Haute-Savoie, également interrogé par la radio locale. Pour l’élu, l’heure de la décrue sera également celle du bilan, où il sera possible de découvrir « les digues emportées », des « piles de ponts malmenés ». Il a aussi appelé à une « extrême vigilance » aux abords des cours d’eau ces prochains jours, pour laisser le temps d’évaluer s’il n’y a plus de danger.

Et ailleurs ?

En Savoie, la gare de Notre-Dame-de-Briançon est complètement inondée et la circulation est interrompue entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, selon la SNCF. La circulation ne devrait pas reprendre aujourd’hui.

A Grenoble, la voie sur berge longeant l’Isère est sous l’eau et fermée. Le niveau de la rivière est fortement monté, atteignant 3,31 m à 8 heures à la station Grenoble Bastille, soit plus que la crue du 22 mars 2001, mais encore loin de celle du 2 novembre 1859 (5,23 m), selon Vigicrues. La montée des eaux devrait atteindre son maximum en milieu de journée ce mercredi, à 3,80 m.