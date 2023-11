Qu’est-ce qu’un biodéchet ? Ce sont les restes de vos préparations de cuisine et de vos assiettes, même de vos produits périmés (en dehors de leur emballage), et ce qu’on appelle les déchets verts, fleurs fanées, feuilles de plantes d’intérieur, branches d’arbres, etc. Tous ces déchets sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils peuvent être décomposés par des organismes vivants (comme des bactéries ou des champignons) et retournés à la terre pour entamer un nouveau cycle de vie.

Les déchets alimentaires sont à la fois très humides (environ 90 % d’humidité), et une véritable ressource, car contiennent énormément de nutriments utiles pour les sols, comme l’azote, le phosphore et le potassium.

Or, la poubelle résiduelle des ménages (donc celle qu’on ne trie pas) en contiendrait un tiers. Et jusqu’à maintenant, rien de mieux n’a été trouvé que de les incinérer ou de les enfouir, faisant partir en fumée des tonnes d’engrais potentiel…

Le pire dans tout ça ? C’est que nos sols ont la dalle. D’après un rapport de l’ONU, 40 % des sols sur terre sont aujourd’hui dégradés et ce processus s’accélère, alors qu’ils sont essentiels pour la vie sur terre, préserver la biodiversité, et assurer une bonne gestion de l’eau.

Le grand « plan compost »

Heureusement, les choses sont en train de changer : lors du Conseil de Paris de juin 2014, la Ville s’est engagée dans une stratégie « zéro déchet » par des actions concrètes, comme produire à partir de ces déchets du biogaz (on appelle ça la méthanisation), qui peut être destiné à faire rouler les bus et les camions-bennes de la Ville de Paris, ou fournir les agriculteurs ou gestionnaires d’espaces verts d’Île de France en engrais organiques (c’est ce qu’on appelle le compost) et ainsi améliorer la qualité agronomique des sols.

Ainsi est né le grand « plan Compost », qui propose des « orientations pour mobiliser l’ensemble des acteurs pouvant participer à la collecte et la valorisation de ces déchets ». Dès janvier 2024, dans l’application de la loi Agec (la loi antigaspillage pour une économie circulaire), les collectivités territoriales auront la charge de vous fournir des solutions de tri à la source. Vous pourrez alors choisir la solution la plus adaptée à vos besoins : soit opter pour des composteurs individuels, pour les zones pavillonnaires ou rurales, ou des composteurs collectifs à l’échelle d’un immeuble, avec parfois même une collecte en porte-à-porte.

Mais une fois collectés, que deviennent nos biodéchets ? Nous sommes partis rencontrer un expert. La suite est à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.

