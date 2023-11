Angers ville la plus verte de France, Rennes et Strasbourg se distinguent

Elle confirme sa place de leader. La ville d’Angers a de nouveau été désignée comme ville la plus verte parmi les 50 plus grandes villes de France, annonce l’Observatoire des villes vertes, qui vient de dévoiler son nouveau palmarès, un exercice réalisé tous les trois ans. Il faut dire que la cité du roi René possède de gros atouts : « Avec un tiers de sa surface totale dédiée aux espaces verts, Angers dispose d’un espace paysager aménagé pour tout habitant à moins de 500 mètres, et pour 80 % de la population à moins de 300 mètres », indique l’observatoire.

Difficile de lutter, donc, même si deux villes se distinguent. Toujours dans l’Ouest, Rennes prend la deuxième place du classement, gagnant cinq rangs depuis 2020. Le tout grâce à une « stratégie paysagère efficace » : d’après l’observatoire, un quart de sa surface totale (22 %) est désormais dédiée aux espaces verts, et 63 % de sa voirie est arborée. Absente jusqu’alors du classement, Strasbourg fait aussi figure de bon élève, en troisième position. Et ce grâce au Plan Canopée 2020-2026, et l’objectif de planter 10.000 arbres supplémentaires à horizon 2030.

La végétalisation « monte en puissance »

Lyon, Metz, Nantes, Caen, complètent ce classement, suivies par Reims, Amiens et Paris. Quatre grandes catégories ont été étudiées pour l’établir : le patrimoine vert, le fonctionnement et l’organisation, les actions et les initiatives, et la sensibilisation. « Cette édition nous montre que sur l’ensemble du territoire, les villes poursuivent leur végétalisation et montent en puissance : investissements en hausse, multiplication des initiatives de sensibilisation à la biodiversité, formation des agents dédiés aux espaces verts. »