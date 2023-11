Depuis qu’elles ont été mises en service en février 2023, elles ont fait couler beaucoup d’encre. Avant même leur inauguration, les 17 éoliennes de la forêt de Lanouée (Morbihan) avaient fait l’objet de multiples critiques de la part d’habitants et d’associations locales. Le groupe mammalogique breton avait notamment alerté la société Boralex, qui exploite le parc, des risques pour le milieu naturel. Le groupement d’associations estimait notamment que l’implantation des éoliennes était « incompatible avec la préservation de la biodiversité ». Accompagné de Bretagne Vivant, le groupe avait déposé plainte et demandé l’arrêt immédiat des éoliennes la nuit, afin de protéger les chauves-souris dans la deuxième plus grande forêt bretonne.

Reçus en préfecture, les militants avaient argué de la « mortalité excessive de la faune sauvage » autour des 17 éoliennes de la forêt de Lanouée. Un suivi effectué entre le 12 juin et le 25 septembre a révélé la présence de 48 cadavres de chauves-souris. « Ces résultats sont très certainement minorés par la présence de charognards et d’une végétation forestière dense. Il est donc clairement établi que ce parc à l’implantation déraisonnable a tué plusieurs centaines de chauves-souris », selon le groupe mammalogique.

Suite à cette rencontre avec la sous-préfète de Pontivy, les associations ont demandé l’arrêt nocturne des pales. « Nos associations se réjouissent que l’ensemble des interlocuteurs présents ait entendu notre demande », ont-ils célébré, assurant que l’État allait engager « les actions nécessaires » en s’appuyant sur « un principe de précaution ». Une plainte a été déposée.

De nombreux recours en justice

Le chantier des Moulins du Lohan avait été maintes fois retardé en raison des multiples recours d’associations s’opposant à ce parc éolien. Le conseil d’État avait fini par trancher en faveur du constructeur canadien Boralex, malgré des manifestations parfois houleuses. Dotées d’une puissance de 3,8 MW chacune, les 17 éoliennes affichent une puissance totale de 64,6 MW, soit l’équivalent de la consommation de 32.000 foyers.