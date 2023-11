Dans les prochains jours ? Dans la nuit ? Avant même ? Ce qui est sûr, lance Patrick Allard, volcanologue à l’Institut de physique du globe de Paris (CNRS), « c’est qu’une éruption volcanique est désormais inéluctable » dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l’Islande, à seulement quelques dizaines de kilomètres de Reykjavik, la capitale.

Depuis fin octobre, la région fait face à une activité sismique importante. L’Institut météorologique d’Islande (IMO) a relevé plus de 23.000 tremblements de terre depuis le 25 octobre, avec une forte accélération en fin de semaine dernière. 800 secousses ont été enregistrées sur la seule matinée du 8 décembre. Surtout, sous la surface, le magma s’accumule entre 5 et 2 km de profondeur, gonfle les sols et les lézarde de fractures. Les autorités islandaises ont pris les devants en décrétant l’état d’urgence dès vendredi, en fermant temporairement le « lagon bleu », célèbre station thermale, et en ordonnant ce week-end l’évacuation de Grindavik, ville de 4.000 habitants sous laquelle le magma s’écoule.

En contact régulier avec ses collègues islandais ces dernières heures, Patrick Allard décrypte la situation pour 20 Minutes.





Quel est ce phénomène volcanique qui menace en ce moment la péninsule de Reykjanes ?

C’est une éruption qu’on appelle « fissurable ». Elle n’est pas liée à un volcan mais à un système de fractures de la roche jusqu’à la surface, sous la pression du magma qui pousse en profondeur. Ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit dans cette péninsule de Reykjanes. C’est même le quatrième depuis 2021. Ces infiltrations de magma sont dues au mouvement de la dorsale « médio-atlantique », grande chaîne volcanique de 15.000 km qui traversent l’océan Atlantique, du nord au sud, à partir de laquelle s’écartent, tous les ans, les plaques « Amérique du Nord » et « européenne ». Ces mouvements peuvent créer des éruptions fissurales.

Que sait-on de la situation ces dernières heures ?

Il n’y a toujours pas d’éruption. Mais le magma se met en place, essentiellement depuis jeudi dernier avec cette forte accélération de secousses ; les plus fortes mesurées ont une magnitude de 5.2. Ces dernières heures, selon les informations que nous avons depuis l’Islande, la sismicité a plutôt ralenti. Il y a moins de séismes, et ils sont moins forts. Il y en a eu 900 depuis minuit, et ils sont en désormais en général inférieur à magnitude 3. Le taux de déformation des sols a plutôt ralenti également.

Tout de même, à l’ouest de Grindavik, cette zone fait déjà une quinzaine de kilomètres de long avec des failles constatées parfois d’un mètre de profondeur. Pour le moment, le magma est surtout concentré entre 5 et 2 km de la surface. Ça reste très proche, d’autant que les roches de surface sont moins résistantes que celles en profondeur. Le magma devrait les fracturer plus facilement et très vite franchir cette dernière barrière. Potentiellement, l’éruption pourrait survenir dans les prochaines heures.

Les autorités islandaises semblent l’estimer un peu plus lointaine puisqu’elles ont permis, ce lundi, à certains habitants de Grindavik de revenir évacuer des objets précieux et le bétail qui n’avait pas pu être secouru.

Images aériennes de la ville Islandaise de Grindavik, traversée par une grande fissure fumante liée à l'activité magmatique intense en cours sous la ville, déformant le sol. #Fagradalsfjall #volcano #icelandvolcano



Images aériennes de la ville Islandaise de Grindavik, traversée par une grande fissure fumante liée à l'activité magmatique intense en cours sous la ville, déformant le sol. #Fagradalsfjall #volcano #icelandvolcano

Quelque 24 000 secousses ont en effet été enregistrées sur la… pic.twitter.com/qEj3D65bna — CATastrophesNATurelles.net (@catnatnet) November 13, 2023



L’éruption volcanique semble inévitable aujourd’hui ?

C’est difficile de dire quand, mais oui, elle est certaine. Les trois épisodes précédents avaient tous donné lieu à des éruptions. On en avait moins parlé parce que ces phénomènes se déroulaient loin de zones habitées. Avec l’accord des autorités, les Islandais et touristes de passage se rendaient même sur place admirer les éruptions et la lave dévaler les pentes.

L’inquiétude est bien plus de mise cette fois-ci. D’une part, l’infiltration de magma sous les sols a lieu un peu plus au sud et passe au beau milieu de cette ville portuaire de Grindavik et se termine en mer. D’autre part, cet épisode-là est plus puissant. Le volume de magma est plus important, il monte plus vite et sur une plus grande longueur. Ça ne sera très certainement pas gigantesque et cataclysmique. Il n’empêche, les dégâts devraient être importants pour Grindavik, un port important du pays. Et 4.000 habitants évacués, ce n’est pas rien en Islande. C’est 1 % de la population. L’éruption pourrait aussi endommager d’autres infrastructures de la région.

S’ajoute la possibilité d’une éruption en partie sous la mer… Pourquoi est-ce à craindre ?

On pourrait effectivement avoir des phénomènes plus explosifs provoqués par l’interaction entre le magma à quelque 1.200 °C et la température froide de l’eau de mer. La fragmentation du magma sera accentuée et pourrait se traduire par des colonnes de cendres relâchées dans l’atmosphère. Ces particules pourraient retomber alors sur une plus vaste région que la péninsule de Reykjanes, y compris potentiellement sur Reykjavik, pas si loin. Les conséquences pourraient alors être bien plus lourdes, notamment dans un pays comme l’Islande dont l’économie repose en grande part sur l’agriculture et la pêche.

Cette éruption volcanique pourrait-elle avoir des conséquences bien au-delà de l’Islande comme l’éruption du Eyjafjakkajökull en 2010, qui avait entraîné la plus grande fermeture du ciel européen en temps de paix et entrainé l’annulation de 100.000 vols ?

A priori non. En 2010, on était sur une éruption volcanique, à 1.500 mètres de profondeur et avec magma plus visqueux, plus riche en gaz et donc plus explosif. Cela favorisait l’émission de colonnes de cendres. Cette fois, on est à basse altitude et sur un magma bien plus liquide, qui s’écoule plutôt qu’il n’explose.

Mais, on vient de le dire, les conséquences pourraient être plus importantes en cas d’éruption sous-marine. Dans ce cas-là, les impacts pourraient être plus importants et paralyser par exemple l’aéroport de Reykjavik et peut-être aussi changer les trajectoires d’autres vols. Sans, me semble-t-il, aller jusqu’à perturber le trafic mondial autant que l’éruption de 2010.