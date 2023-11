Un soutien de poids. La militante écologiste Greta Thunberg s’est jointe dimanche à des dizaines de milliers de manifestants lors d’une marche à Amsterdam pour réclamer davantage d’attention des autorités au changement climatique, à dix jours de la tenue d’élections anticipées au Pays-Bas.

Portant des pancartes clamant : « Notre maison est en feu » et « Justice climatique maintenant », les manifestants se sont rassemblés sur la place centrale d’Amsterdam avant de marcher dans la ville. Les organisateurs ont affirmé que des dizaines de milliers de personnes participaient. Une précédente marche à Amsterdam avait réuni 40.000 personnes.

Des élections « cruciales » proches

La marche était organisée par une coalition d’organisations dont Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace. « Alors que les crises continuent de s’accumuler et qu’il reste six ans pour atteindre les objectifs climatiques des Pays-Bas d’ici 2030, les élections à venir sont les plus cruciales jamais organisées », ont déclaré ces organisations dans un communiqué.

Les sondages montrent que le VVD de centre droit du Premier ministre sortant Mark Rutte et un nouveau parti, le NSC, dirigé par le champion anticorruption Pieter Omtzigt, sont à égalité. Une coalition des Verts et du PvdA de gauche occupe la troisième place, selon les sondages. Ce parti est dirigé par Frans Timmermans, ancien poids lourd de la Commission européenne, l’architecte du Pacte vert de l’UE.

Selon un dernier sondage réalisé par I & O Research, le changement climatique arrive en cinquième position parmi les questions qui préoccupent les électeurs, derrière le logement, les soins de santé, l’immigration et la pauvreté. Le changement climatique est actuellement considéré comme un sujet moins important que lors des dernières élections de 2021, selon ce sondage.