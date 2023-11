« Les prévisions météo sont fiables maintenant. Quand on annonce une alerte rouge, il faut arrêter de réfléchir et confiner », a tranché René Dies, directeur départemental des pompiers dans les Alpes-Maritimes. En cas de déclenchement du plus haut niveau de vigilance aux intempéries, la mise en sécurité des personnes doit devenir un réflexe pour les autorités comme pour la population, a-t-il plaidé ce jeudi, lors d’une audition parlementaire, aux côtés de plusieurs autres responsables des secours dans ce département lessivé par plusieurs déluges.

Ils étaient invités à évoquer les leçons de la tempête Alex, qui a fait 18 morts et des dégâts considérables en 2020, et de la dépression Aline, il y a trois semaines, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prévention des risques et la protection des populations.

Des personnes évacuées parfois « contre leur gré »

René Dies a évoqué « une intervention hors normes » du fait de la rupture de nombreux réseaux. « Pendant dix heures, plus rien. Pas de routes, pas de téléphone, impossible de faire voler un hélicoptère… » « S’il y a une chose à retenir, c’est l’anticipation et le confinement des populations », a-t-il noté, en s’appuyant sur le bilan de la dépression Aline le mois dernier : « Zéro mort, zéro blessé et même zéro intervention de sauvetage. »

La plupart des lieux accueillant du public, des écoles aux grandes surfaces, avaient été fermés. Et 450 personnes menacées avaient été évacuées la veille, parfois « contre leur gré », a relevé le colonel Sébastien Thomas, commandant du groupement de gendarmerie départementale.

Le département était sensibilisé depuis des crues ayant fait vingt morts entre Cannes et Antibes en 2015, pour la majorité à cause de mauvais comportements : essayer de sauver sa voiture d’un parking souterrain, s’engager sur une route coupée à la circulation…

« Trop de vigilance tue la vigilance »

« On aura toujours des gens qui iront prendre des risques absolument délirants », a regretté le colonel Sébastien Thomas : « Pendant Aline, il a fallu se déployer, en pleine tempête, pour faire rentrer des gens chez eux. »

Mais Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya, une commune sinistrée par la tempête Alex, a mis en garde, estimant que « trop de vigilance tue la vigilance ». Si Aline était la première alerte rouge dans le département depuis Alex, sa commune est en alerte jaune aux orages violents quasiment chaque après-midi l’été.

Le maire a donc plaidé pour une communication précise et régulière de la préfecture vers les élus locaux, afin qu’il sache quand « en faire des tonnes » auprès de leurs administrés, peu impressionnés par les cartes de Météo-France.