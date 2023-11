Des inondations liées aux récentes tempêtes ont provoqué des épanchements d’égouts inédits depuis plus de quarante ans dans quinze communes de Charente-Maritime, placée en vigilance orange « crues », a-t-on appris ce jeudi auprès des autorités.

Selon la préfecture, ces communes situées à l’est de La Rochelle sont concernées par « des concentrations d’eaux de pluie trop importantes qui se cumulent avec les eaux usées ». Conséquence : « des excréments débordent chez les gens ».

Les derniers cas de débordements équivalents remontent à 1982, selon la Régie d’exploitation des services d’eau (Rese), société publique qui alimente en eau potable 360 municipalités du département, soit 80 % des communes.

« La pression est telle que les bondes se soulèvent »

A Benon, localité de 1.800 habitants située en bordure du Marais poitevin et à 30 km de La Rochelle, 300 mm de précipitations ont été enregistrés depuis trois semaines, « l’équivalent de six mois de pluie », a résumé le maire, Christophe Vinatier. « Il y a un phénomène tel que les réseaux d’assainissement ne suivent plus du tout », a expliqué l’élu.

« Ce sont des excréments qui débordent sur la voie publique ou chez les gens, via les toilettes ou les douches. La pression est telle que les bondes se soulèvent », a ajouté Christophe Vinatier, qui salue néanmoins la mobilisation et la « solidarité exemplaire » des autorités et des services d’assainissement. Dans l’un des deux quartiers concernés se trouve notamment un Ehpad doté d’une unité spécialisée pour les patients souffrants de la maladie d’Alzheimer.

« Moyens de délestage vers le milieu naturel »

« On a mis en place des moyens de délestage vers le milieu naturel », a fait valoir pour sa part Jean Biechlin, directeur général de la Rese. Il précise que des prélèvements sont effectués pour mesurer l’impact de ces évacuations et que les producteurs conchylicoles de l’embouchure ont été prévenus en amont.

Selon le dirigeant, 28 pompes sont en place pour évacuer les excédents d’eau, et dix autres sont prêtes à être déployées. Quelque 40 agents de la Rese doivent être mobilisés ce week-end face à d’éventuels nouveaux débordements.

Après les passages des tempêtes Ciaran et Domingos la semaine dernière, les autorités redoutent de nouvelles crues d’ici ce week-end en raison de précipitations sur des sols déjà gorgés d’eau. Selon Météo-France, la Charente-Maritime doit rester vendredi en vigilance orange « crues ».