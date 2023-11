La situation ne s’améliore pas dans le Pas-de-Calais. Touché par des inondations historiques, le département passe ce jeudi en vigilance rouge, avec des fermetures d’écoles deux jours durant dans 74 communes autour de Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer. Les établissements des bassins de l’Aa et de la Liane avaient déjà été fermés mardi.

Dans un bulletin publié peu après minuit, Météo-France a placé à partir de 14 heures le Pas-de-Calais en vigilance rouge pluie-inondation et le Nord en vigilance orange crues, prévoyant de « fortes averses ».

Christophe Béchu et Gérald Darmanin sur place

Ces pluies concerneront les bassins de la Liane, de l’Aa, de la Hem et de la Canche. Dans l’ouest du Pas-de-Calais, les cumuls de pluie atteindront 50 à 70 mm, voire 80 à 90 mm localement dans le Boulonnais et le Montreuillois. « Les sols sont saturés et les précipitations vont ruisseler », a averti Météo-France.

Il n’y a « pas de perspective de décrue avant au moins vendredi », a prévenu mercredi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, depuis la commune sinistrée de Saint-Etienne-au-Mont, proche de Boulogne-sur-Mer. L’état de catastrophe naturelle va être déclenché lors d’une réunion le 14 novembre pour les villes touchées dans le Pas-de-Calais et le Nord, a pour sa part annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui a également fait le déplacement à Saint-Etienne-au-Mont.

A Estréelles, dans le bassin de la Canche, la mairie a indiqué avoir appelé une partie de ses habitants à « évacuer leurs domiciles », de crainte qu’une digue en amont ne cède. A Montreuil-sur-Mer, à proximité, la municipalité se tient prête à accueillir des sinistrés dans une salle de sport près de la mairie.

Près de 200.000 personnes concernées

La Canche, l’Aa, l’Hem et la Liane connaissent des crues « historiques », a souligné le préfet Jacques Billant. « Certaines stations ont enregistré des cumuls de pluie qui ne se produisent en moyenne qu’une fois par siècle », selon Météo-France. Jusqu’à 275 mm de pluie en quinze jours ont été enregistrés à Bainghen, entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Les inondations ont touché des bassins de vie où résident près de 200.000 personnes, dont 5.200 sont privés d’eau courante depuis mardi soir, selon la préfecture. Une personne a été blessée au genou mercredi, faisant passer le bilan à trois blessés légers depuis lundi dans le département.

Avant d’être placé une première fois en vigilance rouge crues lundi après-midi, le Pas-de-Calais avait déjà été frappé par des inondations lors de la tempête Ciaran la semaine dernière. En l’espace de 30 jours, il y est tombé « l’équivalent de six mois de précipitations », la dernière semaine représentant à elle seule « trois mois de précipitations », a indiqué Christophe Béchu.

Une vigilance orange aux crues concerne aussi deux départements de l’ouest de la France, la Charente-Maritime et la Charente.