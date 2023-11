Régulièrement dans le viseur des ONG écologistes, qui dénoncent par exemple les investissements de BNP Paribas dans les projets pétroliers de Total Energies, les banques françaises ont jusqu’ici toujours échappé à une condamnation en lien avec des atteintes à l’environnement. Mais la balance de la justice pourrait bientôt basculer pour quatre banques. BNP Paribas, le Crédit Agricole, Axa et BPCE, le groupe commun à la Banque populaire et à la Caisse d’Epargne, sont ciblés par une plainte de l’association Sherpa pour « délits de blanchiment et recel » liés à la « déforestation illégale » au Brésil. Une première.

Pourquoi cette plainte a-t-elle été déposée auprès du Parquet national financier à Paris ? Sur quoi reposent les accusations de blanchiment d’argent ? Est-ce qu’une telle plainte peut aboutir à la condamnation des banques ? 20 Minutes fait le point.

Pourquoi la plainte est-elle déposée en France ?

Le Code pénal est limpide sur les infractions financières : le lieu de l’infraction est celui « où a été prise la décision, où se trouve le siège social » de l’entreprise concernée, explique à 20 Minutes Jean-Philippe Foegle, chargé de contentieux et plaidoyer chez Sherpa. Ainsi, dans le cas de ces quatre banques françaises, « le juge compétent est le juge français ».

L’association Sherpa, qui dispose de la possibilité de se porter partie civile au nom de victimes de crimes économiques et écologiques, s’est donc chargée de déposer plainte auprès du Parquet national financier. L’association œuvre pour « renforcer la responsabilité juridique des entreprises multinationales », notamment au moyen de « contentieux stratégiques et de plaidoyers », présente Jean-Philippe Foegle. Dans un communiqué, Sherpa indique être associée dans sa démarche aux ONG Center for Climate Crime Analysis, Harvest, Transparency International et Reporter Brasil, une association de journalistes et de chercheurs spécialisée dans les violations de droits socio-environnementaux et du travail au Brésil.

Quel est le lien entre les banques françaises et les déforestations illégales au Brésil ?

Le scandale chronique de la déforestation massive de l’Amazonie est particulièrement suivi au Brésil, tant par les pouvoirs publics que par les ONG comme Reporter Brasil. Ainsi, en épilogue d’une ère Bolsonaro tragique pour la forêt amazonienne, les enquêteurs de l’ONG se sont penchés sur les groupes JBS et Marfrig, deux mastodontes de l’élevage de bœuf et « ayant des antécédents avérés de déforestation illégale, d’accaparement des terres de peuples autochtones et de travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement en bœuf », selon Sherpa. Plusieurs enquêtes de Reporter Brasil entre 2013 et 2021 prouvent ainsi des violations de droits humains et de l’environnement par leurs fournisseurs.

Selon un rapport du Center for Climate Crime Analysis, plus de 50 % des fournisseurs de bétails de JBS, qui pèse un quart du marché mondial du bœuf, ont commis des irrégularités dans le seul Etat du Para entre 2018 et 2021. De même pour 40 % des fournisseurs de bœufs aux abattoirs de JBS et Marfrig dans l’Etat du Mato Grosso. Or, l’élevage illégal de bœufs est la cause principale de déforestation illégale au Brésil, qui se fait à coups d’incendies et de coupes sauvages. Ces chiffres montrent bien l’ampleur « systémique » de l’élevage illégal, souligne Jean-Philippe Foegle, qui estime que « les banques ne pouvaient pas ne pas être au courant ». Ces mêmes banques qui ont investi près de 70 millions de dollars entre 2013 et 2021 dans JBS et Marfrig, pour un bénéfice estimé à 11,73 millions de dollars.

Pour être plus clair, les banques françaises ont prêté de l’argent, via des obligations, aux deux géants de l’agroalimentaire, dont les activités sont entachées par des chaînes d’approvisionnement occultes, avant de s’enrichir quand JBS et Marfrig ont racheté leurs obligations avec des intérêts. « Quand on parle de blanchiment, on pense souvent à des schémas occultes. Mais c’est aussi le fait de porter assistance à toute conversion d’une opération illégale », éclaire Jean-Philippe Foegle. Ainsi, « accorder un prêt à une entreprise en sachant qu’une partie du chiffre d’affaires vient d’opérations illégales, c’est du blanchiment ». Des banques allemandes et néerlandaises seraient aussi concernées par ce type de financements opaques.

La plainte de Sherpa peut-elle aboutir à une condamnation ?

Ce n’est pas la première fois que des banques sont traînées devant la justice pour leur responsabilité environnementale. Mais jusqu’ici, les plaintes portaient « sur le devoir de vigilance », « difficile à mettre en œuvre » et dont les contours présentent des lacunes, regrette Jean-Philippe Foegle. C’est notamment le cas de BNP Paribas, visé en début d’année par une plainte au tribunal judiciaire de Paris. « Le droit civil n’est pas assez dissuasif », ajoute le chargé de plaidoyer.

Sherpa a donc haussé le ton avec cette plainte au pénal. « Au niveau de l’évolution du droit sur le délit de blanchiment, on est dans les clous », estime Jean-Philippe Foegle. Gros point fort en faveur de l’ONG, le procureur peut cette fois lancer une enquête, « y compris réclamer des documents au Brésil ». L’idée : « suivre l’argent qui permet la déforestation ». Mais rien ne dit à ce stade que ce chemin mènera à une condamnation des banques françaises.