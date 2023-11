La crise gazière sur fond de guerre en Ukraine, le manque de disponibilité de notre parc nucléaire, une sécheresse estivale record qui laisser présager une production hydroélectrique en nette baisse… L’hiver 2022-2023 était de tous les dangers pour l’équilibre de notre système électrique, entre l’offre et la demande.

RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, prenait même la parole dès mi-septembre pour livrer ses perspectives sur l’hiver qui pointait. Bien plus tôt qu’a l’accoutumée, ce qui traduisait le caractère exceptionnel de la situation. Un an plus tard, bon nombre des tensions d’alors sont retombées. La preuve : RTE a attendu ce 8 novembre pour communiquer ses perspectives pour le système électrique sur l’hiver 2023-2024. Une date bien plus habituelle pour cet exercice.

Risque faible cet hiver, voire très faible en décembre

Et très vite, Thomas Veyrenc, membre du directoire de RTE, en charge de l’économie, de la stratégie et des finances, confirme : s’il reste des inconnus, notamment du côté de la météo (on n’est pas à l’abri d’un hiver très froid), « tous les paramètres sont mieux orientés que l’année dernière », indique-t-il. Au point que RTE diagnostique un risque « faible » de déséquilibre du système électrique cet hiver. Voire « très faible » même en novembre. Tour d’horizon de ces indicateurs dans le vert.

RTE s’appuie déjà sur les enseignements encourageants de l’hiver dernier. On annonçait le pire, « il n’y a eu ni signal Ecowatt rouge, ni signal Ecowatt Orange », rappelle Xavier Piechaczyk, en faisant référence à ce dispositif renforcé l’automne dernier pour alerter les Français sur le risque de coupures de courant à venir. Pour l’expliquer, le président du Directoire de RTE invoque déjà une solidarité européenne qui a bien fonctionné et permis d’importer de l’électricité auprès de nos voisins pour passer les moments les plus critiques sur notre réseau.

Une baisse de la consommation bien partie pour perdurer ?

Il signale surtout une baisse de consommation d’électricité inédite des Français l’hiver dernier. « De l’ordre de 8 à 9 % en moyenne », reprend Thomas Veyrenc, en précisant que ces données sont corrigées du climat. Les effets météorologiques – l’hiver dernier a été plutôt doux- ont été gommés dans les calculs.

Le point encourageant, si on se tourne vers l’hiver à venir, est que cette baisse de la consommation a depuis perduré. « En septembre, nous étions toujours sur une diminution de l’ordre de 8 % par rapport à la même époque l’an dernier », poursuit Thomas Veyrenc. RTE fait le pari que cette tendance se maintiendra cet hiver. C'est même l'phypothèse centrale de son scénario. « Les prix de l’électricité sont toujours hauts et les particuliers, entreprises et collectivités sont toujours autant incités aux économies d’énergie, notamment via les plans sobriété qu’actualise le gouvernement », expose l'économiste de RTE.

Le nucléaire et l’hydraulique affichent meilleure mine

Voilà pour la demande. A l’autre extrémité du réseau électrique, côté offre donc, des signaux sont aussi au vert. A commencer par la disponibilité de notre parc nucléaire, « l’un des paramètres les plus structurants pour la sécurité de notre système électrique », insiste Thomas Veyrenc. C’est qu’avec une capacité de production de plus de 60 gigawatts (GW), nos 56 réacteurs en activité assurent une grande partie de la production d’électricité en France. 69 % en 2021 par exemple. Mais l’an dernier, entre les arrêts de maintenance prévus dans le cadre du Grand Carénage et ceux imprévus liés aux problèmes de corrosions sous contraintes, la disponibilité du parc avait atteint un plus bas historique, rappelle RTE. Si la situation n’est pas optimale, « elle s’annonce nettement plus favorable qu’il y a un an, reprend Thomas Veyrenc. On a abordé cet automne avec une capacité de production [d’électricité d’origine nucléaire] de l’ordre de 40 gigawatts, soit plus de dix de plus qu’à la même époque l’an dernier. Cette situation plus favorable devrait le rester tout l’hiver. » RTE s’attend à ce que la capacité de production de notre parc grimpe à 45 GW en décembre et à 50 dans le cœur de l’hiver. « Bien plus là encore que l’an dernier ».

Les perspectives sont bien meilleures aussi en ce qui concerne la filière hydraulique, dont on a tendance à oublier qu’elle est la deuxième source de production d’électricité en France. Si la sécheresse de 2022 a fait chuter sa production en 2022 [de 20 % par rapport à la moyenne sur la période 2014-2021], les pluies de printemps et de cet automne ont permis un bon niveau de remplissage des barrages. Pas d’inquiétude sur ce point pour RTE.

Des nouvelles capacités de production éolienne

S’ajoutent les renouvelables. Pour mesurer l’état des forces en présence pour l’hiver à venir, RTE prend pour indicateur le rythme d’installation de nouvelles capacités de production, « notamment dans les filières qui participent le plus à la sécurité de l’approvisionnement l’hiver, précise Thomas Veyrenc. En clair : l’éolien. Sur ce point, le rythme d’installation est comparable à l’an dernier pour l’éolien terrestre. Et en mer, RTE signale la mise en service progressive, au cours de l’hiver, des parcs de Fécamp (Seine-Maritime) et de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) pour un total de 1 gigawatt. Ces nouvelles capacités s’ajouteront à celles du parc de Saint Nazaire (0,5 GW) en fonctionnement depuis un an tout juste. De quoi là encore rendre optimiste Thomas Veyrenc qui s’attend à ce que l’éolien retrouve cet hiver sa place de troisième source de production d’électricité en France que lui avaient chipé les centrales à gaz, très sollicités l’an dernier pour pallier la baisse historique de la production sur le nucléaire et l’hydraulique.

Avec tous ces indicateurs au vert, parviendra-t-on même à se passer totalement de nos dernières centrales à charbon [combustible au lourd bilan carbone] encore en activité en France, à Cordemais et Saint-Avold ? « Ce n’est pas RTE qui décide de les faire tourner ou non mais les exploitants eux-mêmes, répond Thomas Veyrenc. Et, généralement, ils ne les mettent en service que si les prix de marché sont élevés et ceux-ci ont plus de chance de flamber dans des situations de tension sur le système électrique. » A ce jour, RTE n’en voit pas pour l’hiver à venir. « Donc oui, on peut espérer que la part du charbon dans notre production d’électricité, déjà très marginale l’an passé (0,6 %) baisse encore cette année. »