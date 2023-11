Elles réclament « plusieurs dizaines de milliers d’euros » à la Timac-Agro. Ce jeudi, plusieurs associations environnementales seront présentes devant le pôle environnemental du tribunal de Brest (Finistère) pour demander des comptes au géant des engrais. Installée à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), la multinationale propriété du groupe Roullier est accusée de plusieurs violations au droit de l’environnement. A Saint-Malo, ce sont notamment les rejets d’ammoniac qui sont accusés de polluer l’air des habitants de la cité corsaire. Missionnée par la préfecture pour étudier les rejets, l’association AirBreizh avait confirmé « l’influence de source locale émettrice d’ammoniac ». Dans cette petite ville très touristique et réputée pour son « bol d’air », le niveau moyen de particules fines est proche des métropoles comme Saint-Brieuc ou Rennes, où le trafic routier est pourtant bien supérieur. Des habitants s’étaient même ligués pour tenter d’obtenir la condamnation de l’industriel mais ils attendent toujours.

A Tonnay-Charente, ce sont davantage les méthodes de stockage de la Timac qui sont pointées du doigt. Les analyses menées cet été par l’ARS dans les jardins voisins de l’usine ont révélé une réalité glaçante. Les concentrations en zinc y sont trente fois plus élevées que la norme, celles de mercure six fois supérieures et celles en plomb cinq fois supérieures. Jeudi, quatre associations demanderont réparation à la filiale du groupe Roullier : Eau et rivières de Bretagne, France Nature Environnement, Bretagne Vivante et Nature environnement 17. « Les associations estiment qu’elles subissent un lourd préjudice. Elles ont la sensation que les actions qu’elles mettent en place pour protéger l’environnement sont annihilées par les violations de la législation de la Timac », rappelle Me Thomas Dubreuil.

L’avocat va réclamer « plusieurs dizaines des milliers d’euros » dans chacun des deux dossiers pour compenser ce préjudice subi. Ce contentieux étant jugé au civil, aucune condamnation pénale ne pourra être prononcée par le tribunal environnemental. La société a plusieurs fois été mise en demeure par la préfecture d’Ille-et-Vilaine de réguler ses rejets d’ammoniac. Des mises en garde qui ne semblent pas avoir poussé la société à s’y conformer. Les associations bretonnes se réuniront devant le siège du groupe sur le port de la cité corsaire.

En 2022, le groupe Roullier affichait un chiffre d’affaires de plus de quatre milliards d’euros, réalisé en grande partie à l’étranger. Un montant qui a doublé en moins de cinq ans, sous l’effet de multiples acquisitions.