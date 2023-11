Une partie de l’ouest du Pas-de-Calais est sous l’eau depuis lundi. Un cumul de fortes précipitations a fait sortir de leur lit plusieurs rivières dans des crues qualifiées d’historiques par Météo-France. Si la décrue s’amorce pour l’Aa, toujours classée en vigilance rouge, la montée des eaux de la Liane se poursuit, cette dernière ayant elle aussi été placée en alerte rouge, ce mardi matin.

Selon les autorités, les inondations concernent essentiellement les secteurs de Calais, Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. Dans ce périmètre, ce sont dans « près de 60 communes » que l’on déplore d’importants dégâts, « notamment au sein des habitations, des entreprises, des exploitations agricoles et des établissements publics », liste la préfecture du Pas-de-Calais. Sans compter les nombreuses coupures de routes et les coulées de boue.

D’importants débordements attendus cet après-midi

Dès lundi soir et jusqu’à mardi soir, la préfecture a fermé la totalité des établissements scolaires situés dans le périmètre du bassin de la rivière Aa, soit environ 80 écoles, lycées et collèges. Une mesure équivalente a été prise pour les établissements des 33 communes se trouvant dans le bassin de la Liane, passée en vigilance rouge ce mardi matin. Les enfants ne seront plus accueillis dans les écoles, les crèches, les collèges et les lycées à partir de mardi « au plus tard à 14 heures ».

Du côté de l’Aa, les autorités confirment que la décrue est entamée, « mais le débit reste encore élevé », assure la préfecture. La vigilance rouge est donc maintenue par Vigicrues. Du côté de la Liane, d’importantes précipitations, parfois à caractère orageux, ont fait gonfler le débit au cours de la nuit. On a relevé jusqu’à 40 mm à Isques, où le pic de crue à 5,25 m a été atteint et pourrait encore monter jusqu’à 5,60 m. « Des débordements exceptionnels de la Liane sont donc attendus à partir de cet après-midi », prévient la préfecture.

Les services de secours ont été très sollicités au cours de la nuit, réalisant 110 interventions, « essentiellement pour mener des reconnaissances dans les zones inondées ». Malgré tout, le bilan des dégâts reste matériel ce mardi matin, aucun blessé n’étant à déplorer selon la préfecture du Pas-de-Calais. En revanche, sur « X », le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, faisait état de « 7 personnes blessées à cette heure », sans davantage de précisions.