Les effets de la tempête Domingos sur la production d’huîtres, n’ont pas encore pu être mesurés par les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon (Gironde). En revanche, ils ont tiré ce lundi un premier bilan du passage de la tempête Céline qui avait ravagé le week-end précédent le banc d’Arguin, bande de sable située à la pointe du Cap-Ferret, au-delà de laquelle l’activité ostréicole est encadrée dans trois zones distinctes.

« Sur ces trois zones, la conche sud est "pliée", elle a complètement chaviré » détaille Olivier Laban, président du CRCAA (Comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine). La perte sèche pour cette année est de l’ordre de 160 tonnes d’huîtres, les ostréiculteurs n’ayant pu récupérer que 80 % de leur stock, soit 20.000 poches sur les 100.000 poches plongées dans cette zone, submergée par le sable.

« Nous n’avons plus que deux zones désormais sur le banc d’Arguin »

Mais le plus grave est que la zone sud ne sera a priori plus exploitable. « Cela représente 20 hectares du parc ostréicole du banc d’Arguin, d’une superficie totale de 45 hectares, soit la moitié de la production du banc d’Arguin qui est réduite à néant », confirme Olivier Laban. « Nous n’avons plus que deux zones désormais sur le banc d’Arguin, ce qui veut dire que nous passons de 231 parcelles concédées à 144 aujourd’hui, et de 142 exploitants à 98. » Sachant que « nous n’arrivions déjà pas à répondre à toutes les demandes des ostréiculteurs » qui souhaitaient exploiter une parcelle sur le banc d’Arguin.

La production de cette zone sud du banc d’Arguin, était de l’ordre de 800 tonnes d’huîtres par an. C’est une grosse perte pour les ostréiculteurs, surtout concernant une huître réputée pour sa qualité, mais cela ne représente toutefois que 10 % de la production totale du bassin d’Arcachon, estimée à environ 8.000 tonnes par an. « Il y aura des huîtres à Noël, évidemment », tient à rassurer Olivier Laban. « Nous espérons toutefois que le reste du bassin n’a pas trop subi les effets de la tempête Domingos, d’autant plus que nous avons un vent qui a basculé du sud vers l’ouest, ce qui peut endommager pas mal de monde, s’empresse-t-il d’ajouter. Et nous espérons aussi que nous n’aurons plus d’autres tempêtes… »

La production d’huîtres sur le banc d’Arguin « pas remise en cause »

Reste à savoir désormais, si cette zone sud perdue, pourra être compensée par la création d’une nouvelle zone à exploiter. « Si à l’avenir la nature nous offre une autre zone exploitable, il faudra qu’on revienne autour de la table de négociation, mais aujourd’hui elle n’existe pas » avoue Olivier Laban. Le patron des ostréiculteurs arcachonnais estime toutefois que « cela ne remet pas en cause la production d’huîtres sur le banc d’Arguin ».

Des discussions sur la zone ostréicole auront lieu rapidement, puisqu’il était prévu de renouveler l’intégralité des licences des ostréiculteurs, accordées pour cinq ans sur le banc d’Arguin, en juin 2024.