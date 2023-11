Et rebelote. L’étendue des dégâts provoqués par le passage de Ciaran n’est même pas encore fixée que les côtes françaises vont devoir encaisser une nouvelle tempête. Météo-France placera samedi soir 10 nouveaux départements en vigilance orange à l’approche de la tempête Domingos qui occasionnera de « violentes rafales de vent » sur la façade atlantique, ont indiqué les météorologues dans leur dernier bulletin.

Alors que le Pas-de-Calais se trouve encore en vigilance orange « crues », la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde passeront en vigilance orange « vents » à partir de 18 heures. La Charente-Maritime, la Gironde, mais aussi les Bouches-du-Rhône et le Var seront aussi placés en alerte pour « vagues-submersion » à la même heure. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse passeront à 19 heures en vigilance « pluie-inondation ».

« Dans l’intérieur des terres, des rafales de vent ponctuellement supérieures à 100 km/h pourront toucher les départements voisins de ceux placés en vigilance orange "vent". (…) Elles pourraient concerner en particulier la Loire-Atlantique, le Limousin puis gagner ensuite le Centre et l’Auvergne », a indiqué l’institut météorologique dans son bulletin, appelant à « la prudence ».

A quelque 9.000 km de l’Hexagone, le Sud, l’Est et le Sud-Est de l’île de la Réunion ont aussi été placés en vigilance orange pour fortes pluies et orages, ont rapporté les météorologues. Le préfet du département ultramarin a invité samedi matin sur X les habitants à « continuer de respecter les consignes de sécurité ». La journée de samedi sera de manière générale marquée par un passage pluvieux et venteux sur l’Hexagone.