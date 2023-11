« Rétablir au plus vite la vie normale. » Voilà tout le sens qu’a voulu donner Emmanuel Macron à sa visite en Bretagne, quelques heures après le passage de la tempête Ciaran vendredi. Une phrase en rapport avec les nombreuses coupures d’électricité qui touchent depuis de nombreux foyers, ainsi que des dégâts qui mettront plusieurs jours à se résorber.

« On a un combat, qui est de rétablir au plus vite la vie normale », a déclaré le chef de l'Etat, lors d'un déplacement à Plougastel-Daoulas (Finistère). Un objectif qui pourrait être compliqué par une nouvelle dépression attendue samedi soir, baptisée Domingos, a indiqué Météo-France qui s'attend à « un nouveau fort coup de vent sur la façade atlantique », avec « des rafales de 120 km/h sur les côtes ».

La tempête Ciaran a laissé dans son sillage de gros dégâts notamment sur les réseaux de transports et d'électricité. A la mi-journée, quelque 450.000 foyers étaient toujours privés de courant, essentiellement en Bretagne et Normandie, selon Enedis.

Le président de la République a promis l'état de « catastrophe naturelle » et la « calamité agricole », « partout où on pourra le faire » et salué l'organisation des secours, qui « a permis de sauver beaucoup de vies », estimant que cet événement avait été « bien géré ». « C'est vraiment le fruit d'un apprentissage collectif des tempêtes de 1999 (qui avaient fait 92 morts en France), des instruments qu'on a ensuite bâtis, des investissements qu'on a faits sur Météo-France, de notre système de prévention et d'alerte », a-t-il souligné.

Le président de la République était arrivé peu avant 15h30 dans cette commune de Bretagne, saluant tour à tour des habitants, des élus et des responsables des forces de secours sollicitées sur les intempéries qui ont causé deux morts en France et engendré de nombreux dégâts, notamment dans cette région. « On va continuer à déblayer », a assuré Emmanuel Macron, promettant « des renforts » supplémentaires et « le soutien de la nation tout entière » aux élus, dont certains l’ont remercié d’être « aux côtés des Finistériens ».

« Vous avez beaucoup de certitudes à votre âge »

Le président de la République a ensuite échangé avec des habitants dans les rues, qui l’ont interpellé sur différents sujets comme les retraites, l’inflation et le climat. Un jeune lui a notamment reproché sa venue en avion, l’interpellant sur « l’inaction climatique que vous nous offrez ». « Mon pauvre, j’espère que vous aurez de la croissance », lui a répondu M. Macron. « Je trouve que vous avez beaucoup de certitudes à votre âge », a-t-il ajouté. Le président de la République a également été interrogé par un agriculteur faisant état de dégâts. Il a promis d’aller « voir une exploitation ».

La Bretagne a été touchée par des vents particulièrement violents, jusqu’à 207 km/h à la pointe du Raz, provoquant notamment des coupures d’électricité pour 1,2 million de personnes, et de réseau mobile pour un million de clients, des chutes d’arbres et des arrêts des transports.