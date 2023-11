Tempête Ciaran EN DIRECT : Plus d’un demi-million de foyers encore privé d’électricité…

10h16 : Plus de 1.000 arbres tombés dans le Morbihan

Placé en vigilance orange, et non pas rouge comme le Finistère et les Côtes-d’Armor, le Morbihan n’a pas été épargné par la tempête Ciaran. Jeudi en fin de journée, la préfecture a dressé le bilan des dégâts. Si aucune victime n’est fort heureusement à déplorer, 110 bâtiments ont toutefois été endommagés ou dégradés. Les autorités ont également recensé 1.060 arbres sur la voie publique. Sur le pont depuis mercredi en fin de journée, les pompiers du département ont reçu 5.407 appels et sont intervenus 1.468 fois.