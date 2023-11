Une éolienne qui se plie en deux sous l’effet du vent, des voitures en bord de mer submergées, une journaliste copieusement arrosée par une vague… Alors que la tempête Ciaran traverse la France, touchant particulièrement le littoral du nord-ouest du pays, sur TikTok ou Instagram, des internautes partagent d’anciennes – mais spectaculaires – vidéos d’intempéries, indiquant que ces images montrent la tempête Ciaran. Sur TikTok, certaines dépassent le million de vues en moins de 24 heures. 20 Minutes démêle le vrai du faux.

Une éolienne se brise sous l’effet du vent ? Oui, mais c’était en 2008

Ses pales tournent à toute allure dans un ciel agité. Au bout de quelques secondes, le mât de l’éolienne se brise et les pales cassent en plusieurs morceaux. Cette vidéo impressionnante a été vue plus d’1,5 million de fois sur TikTok, où le compte qui l’a postée indique qu’elle a été filmée en Bretagne.

La vidéo est ancienne : elle date de février 2008 et montre un incident au Danemark et non en Bretagne. L’éolienne s’était effondrée sur la commune de Halling. Le pays avait été traversé ce jour-là par des vents violents.

Des voitures submergées par « une vague énorme » ? C’était en Afrique du Sud

« Un enfant manque de se faire emporter, ça craint », commente le compte qui a relayé la vidéo sur TikTok, où les images de ce parking submergé par une vague ont été vues plus d’un million de fois. L’animateur du compte précise que la « tempête Ciaran arrive en Bretagne, c’est violent ». La vidéo est en effet spectaculaire : alors que des badauds se trouvent sur un parking en bord de mer, une vague arrive soudainement et recouvre le site, forçant une personne à escalader sa voiture pour échapper au ressac. Un homme monte ensuite dans une camionnette, dont le volant est à droite, pour la déplacer.

Ce dernier indice – le volant à droite – confirme que la vidéo n’a pas été tournée en France. Elle n’a d’ailleurs rien à voir avec la tempête Ciaran. La vidéo a été postée sur YouTube le 19 septembre. Elle a été filmée à l’embouchure de la rivière Storms, en Afrique du Sud. Une autre vidéo filmée au même endroit et postée sur trois jours plus tôt sur Facebook montre le même endroit submergé.

Une journaliste de BFMTV surprise par une vague ? C’était en 2015

La présentatrice Fanny Agostini était en reportage à Saint-Malo lors d’un phénomène de grandes marées lorsque la mer est venue la frapper de plein fouet. La séquence a ressurgi ce mercredi sur TikTok, où des comptes la présentaient comme étant une conséquence de la tempête Ciaran.

La France déplorait mercredi soir deux morts après le passage de la tempête, tandis que le trafic des TER va continuer à être perturbé vendredi en Normandie et en Bretagne, a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune.