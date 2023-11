Plus de peur que de mal. En Ille-et-Vilaine, l’heure est au soulagement après le passage de la tempête Ciaran dans la nuit. Placé en vigilance orange, le département n’a pas été épargné par les violentes rafales qui ont secoué tout le quart nord-ouest de la France avec des pointes jusqu’à 150 km/à Saint-Malo et sur le littoral et à 110 km/sur l’agglomération rennaise. Mais à l’heure du bilan, les autorités peuvent souffler avec aucun dégât majeur à signaler. Sur la brèche toute la nuit avec pas loin de 400 interventions, les sapeurs-pompiers déplorent tout de même deux blessés légers dans leurs rangs suite à la chute d’un arbre dans le secteur de Dol-de-Bretagne.

Gros nettoyage aussi devant la polyclinique Saint-Laurent à Rennes pour nettoyer les dégâts de la tempête #Ciaran ⁦@20Minutes⁩ pic.twitter.com/MCoQJLJTPM — Jérôme Gicquel (@jgicquel) November 2, 2023



Car comme dans tous les autres départements bretons, la végétation a pris très cher cette nuit en Ille-et-Vilaine avec de nombreux arbres qui ont été arrachés ou pliés en deux par les violentes bourrasques. « Les arbres étaient encore fournis en feuilles avec une prise au vent très importante, ce qui explique pourquoi il y a eu autant d’arbres qui sont tombés au sol », explique un pompier. A Rennes, les agents de la ville ont ainsi été mobilisés dès 8 heures du matin pour déblayer les arbres qui jonchaient la chaussée et élaguer les branches qui menaçaient de tomber. « C’est le chantier ce matin, il y a du boulot pour tout nettoyer », confie l’un d’entre eux croisé le long de l’avenue des Gayeulles.

« Les dégâts auraient pu être bien plus importants »

A quelques mètres de là, un habitant vient constater les dégâts sur sa voiture. « Je vais voir ce que peut faire l’assurance car mon rétroviseur a été arraché et ma carrosserie abîmée par la chute d’une branche », confie-t-il, un peu désorienté. A dix kilomètres un peu plus au nord, sur la commune de la Mézière, c’est la protection en verre de la terrasse d’un restaurant antillais qui n’a pas résisté à la tempête. « On a découvert ça ce matin, indique la gérante. On pensait que ça tiendrait car c’est fixé au sol mais ça n’a pas résisté. Mais bon, c’est la nature et on ne peut rien faire quand elle se déchaîne et cela aurait pu être pire. »

À la Mézière près de #Rennes, les protections en verre de la terrasse de ce restaurant antillais n'ont pas résisté à la tempête #Ciaran @20Minutes pic.twitter.com/0mqcT79aeg — Jérôme Gicquel (@jgicquel) November 2, 2023



Même son de cloche chez ce commerçant de Saint-Malo qui a craint toute la nuit pour sa boutique. Mais au petit matin, aucune égratignure n’est à signaler. « On s’en sort vraiment très bien car les dégâts auraient pu être bien plus importants vu l’intensité des vents », assure-t-il. Dans la cité corsaire, c’était aussi le risque de submersion marine qui était à craindre. Malgré une mer déchaînée, le pire a toutefois été évité en raison de la marée qui était basse quand Ciaran a déferlé et du faible coefficient. « J’ai beau être de Saint-Malo et donc habituée aux tempêtes, je ne suis jamais très rassurée quand les vagues viennent s’éclater sur les digues », indique Viviane, profitant de l’accalmie de la matinée pour promener son chien.

La tempête fait le bonheur des touristes

Dans l’intra-muros, les pompiers sont également à pied d’œuvre pour sécuriser certains toits fragilisés par la tempête. « On a eu le droit à un bon gros coup de vent mais il n’y a quand même pas eu autant de dégâts que lors des tempêtes de 1987 et 1999, souligne l’un d’entre eux. Et heureusement d’ailleurs ! »

En pleines vacances de la Toussaint, la tempête Ciaran a aussi fait le bonheur de nombreux touristes venus profiter du spectacle ce jeudi matin malgré les appels à la prudence martelés par les autorités. « On en profite car on n’a pas la mer chez nous et c’est vraiment magnifique », témoigne ce couple originaire de Mayenne. Magnifique mais aussi dangereux comme ils ont pu le constater mercredi soir. « On est sortis vers 23 heures pour promener notre chien et il a décollé », sourient-ils. Aux dernières nouvelles, le toutou va bien.