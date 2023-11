En nommant Ciaran la tempête, le service national britannique de météorologie (Met Office) savait-il qu’il allait créer de l’autre côté de la Manche un sacré défi de prononciation ? Peu à l’aise dans la langue de Shakespeare, les Français font face dans ce cas précis à une difficulté supérieure : le gaélique.

Avant de frapper la France, la tempête a touché en premier le sud de l’Irlande, à qui, conformément à la pratique, il est revenu le droit de nommer le phénomène météorologique. Le Met Office a opté pour Ciaran, comme Ciaran Fearon, un fonctionnaire en poste au ministère des Infrastructures en Irlande du Nord. Il est notamment spécialiste du niveau des rivières et des inondations côtières, précise la BBC.

Météo-France lève les vigilances rouges

Pour aider à prononcer ce prénom gaélique, quoi de mieux qu’un tuto irlandais ? Interrogé par notre journaliste Philippe Berry, le confrère irlandais Mark Rodden ne s’est pas fait prier pour livrer ses conseils. « Ça se prononce [Kiir-awn], un peu comme lawn en anglais, a confié le journaliste ». En gaélique, ce prénom signifie « little dark one » et désigne les petits garçons aux cheveux foncés. Sa version anglaise, Kieran, s’orthographie et se prononce différemment, précise notre confrère.

Plusieurs départements ont été particulièrement surveillés par Météo-France la nuit dernière et ce jeudi matin (Finistère, Manche, Côtes-d’Armor), mais toutes les vigilances rouge ont été levées. Des vents violents sont attendus dans le Pas-de-Calais.