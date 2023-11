L’heure n’est pas encore au bilan en Bretagne, toujours secouée ce jeudi matin par la tempête Ciaran. Mais au vu de la violence des rafales enregistrées cette nuit dans la région, les dégâts s’annoncent très importants. « Les vents très violents et les rafales qui se sont succédé tout au long de la nuit ont eu pour effet de provoquer la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques sur l’ensemble du réseau routier », indique dans un communiqué la préfecture du Finistère.

#TempeteCiaran

⚠️Interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier du département du Finistère

Celle-ci sera levée progressivement au fur et à mesure de l’avancement des opérations de dégagement. Des moyens très importants sont mobilisés.

Par conséquent, les autorités ont décidé d’interdire toute circulation sur l’ensemble du réseau routier départemental. La mesure concerne tous les automobilistes à l’exception « des services de santé et de secours, des forces de l’ordre et des opérateurs de réseaux en intervention, des agents des collectivités réquisitionnées ainsi des élus et personnels d’astreinte des collectivités et de l’État », souligne la préfecture, précisant que « cette interdiction fera l’objet d’une levée progressive au fur et à mesure de l’avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l’ensemble des moyens très importants sont mobilisés. »

Tous les habitants du Finistère ont reçu un message d’alerte sur leur téléphone portable pour les prévenir de cette mesure. La préfecture du Finistère a également activé une cellule d’information du public, joignable pour toute question au 02.90.77.29.00.