Tempête Ciaran EN DIRECT : Des rafales de 148 km/h dans le Finistère... Le pont de Saint-Nazaire fermé dès 22h00...

20h35 : Mais au fait, ça se prononce comment Ciarán?

On a demandé à un ami irlandais, et c'est [Keer-awn], avec un long « i » et une voyelle finale un peu compliquée pour nos oreilles françaises. Allez, [Kiran] ou [Kirun] sont acceptés, tant que vous évitez [Kia-ran] et surtout [Sia-ran]