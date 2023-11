La « très forte tempête automnale » Ciaran va frapper le gros quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir. Trois départements sont en vigilance rouge, soit le niveau maximal d’alerte de Météo-France – le Finistère, les Côtes-d’Armor et la Manche.

Les deux premiers sont également placés en vigilance orange pour « pluie-inondation » et « vagues-submersion ». La Manche est passé en orange pour « vagues-submersion ».

Au total dix-sept départements seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation, ajoute Météo-France. Ces départements sont situés dans une zone allant de la Gironde jusqu’aux Hauts de France, en passant par la Bretagne et la Normandie.

Les dangers de la tempête Ciaran sont donc au nombre de trois : vents, vagues et inondations.

Des vents jusqu’à 170 km/h

« Sur le littoral du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Cotentin, des pointes de 150 à 170 km/h pourront être enregistrées », a alerté Météo-France. Plus bas, le Morbihan et en Loire-Atlantique, ça devrait aussi souffler aux alentours de 130 km/h.

A partir de mercredi soir, il sera très déconseillé de se balader sur les littoraux concernés. D’ailleurs, le ministère de l’Intérieur a étendu le conseil à tous les départements frappés par l’alerte orange aux vents violents. Les chutes de branches d’arbre, ou de tuiles, par exemple, sont particulièrement redoutées.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 3.200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que dans la Manche et la Loire-Atlantique.

Des vagues de huit mètres

Météo-France prévient également que la tempête va susciter un « phénomène vagues-submersions remarquable. Le déferlement de grosses et puissantes vagues, associé à des niveaux marins relativement élevés, nécessite une vigilance toute particulière ».

Ces vagues-submersions, qui pourraient atteindre 8 à 10 mètres selon les secteurs, a rappelé la Préfecture maritime.

Outre les recommandations de prudence des autorités, professionnels comme particuliers s’efforcent de protéger au mieux leurs biens et équipements.

La préfecture maritime de l’Atlantique, dont la compétence s’étend du mont Saint-Michel à la frontière espagnole, a prépositionné à Ouessant le puissant remorqueur « Abeille Bourbon » pour intervenir en cas de difficultés rencontrées par des navires, en particulier dans l’autoroute maritime du rail d’Ouessant.

Inondations et annulations de trains à prévoir

Outre les vents, Météo-France, dans son dernier bulletin mercredi à 10h, s’inquiète d’un « épisode pluvieux donnant d’importantes quantités de précipitations en peu de temps sur des sols déjà saturés. » Les conséquences de ces inondations probables sont nombreuses, notamment des coupures d’électricité.

De nombreux transports seront également perturbés. La SNCF a annoncé la suspension dans le nord-ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val-de-Loire, ainsi que dans les Hauts-de-France) de tous les TER et d’une partie des TGV jusqu’à vendredi matin.

Eurostar recommande aux voyageurs qui le peuvent de repousser leur déplacement jeudi, notamment pour ceux en correspondance. La compagnie prévoit des retards dus à des restrictions de vitesse.

L’aéroport de Brest Bretagne sera quant à lui fermé de mercredi 17h à jeudi 9h30. Celui de Quimper a fermé dès mercredi matin pour 24 heures. Les liaisons par bateau avec les îles seront très perturbées, voire totalement suspendues.