Il ne reste plus beaucoup de temps pour se préparer à l’arrivée de la tempête Ciaran. Les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et de la Manche seront placés à partir de minuit dans la nuit de mercredi à jeudi en vigilance rouge vent, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Dix-sept autres départements allant de la Vendée jusqu’au Nord, seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation, indique Météo-France ce mercredi. Les trois départements les plus exposés aux vents violents resteront en vigilance rouge, le niveau le plus élevé, jusqu’à jeudi 10 heures.

Plus de 3.200 pompiers mobilisés en Bretagne

Les vents violents seront accompagnés d’importantes précipitations « avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm en six heures sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor », détaille l’agence nationale. Les Côtes-d’Armor ont été placées en vigilance orange « pluie-inondations », en plus de la vigilance rouge vent.

🔴 #VigilanceRouge #Vent à partir de ce soir minuit, jusqu’à jeudi matin.

📍Finistère, Côtes-d’Armor, Manche.



Face aux vents violents de la tempête #Ciaran :

➡️ Restez à votre domicile

➡️ Fermez portes, fenêtres, volets

➡️ N’utilisez pas votre voiture



Gérald Darmanin avait annoncé mardi soir que le passage de plusieurs départements en vigilance rouge était imminent, alors que des rafales pouvant atteindre les 170 km/h sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Le ministre de l’Intérieur avait par ailleurs annoncé que 3.200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que la Manche et la Loire-Atlantique.