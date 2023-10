Le ministre de l’Intérieur a indiqué ce mardi que 3.200 pompiers seront mobilisés dans six départements pour affronter la tempête Ciaran, attendue mercredi soir : les quatre départements bretons (Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que la Manche et la Loire-Atlantique.

Il a précisé que la « modélisation prévoyait une tempête du même niveau que celle de 1999 » avec des vents allant « au moins aussi vite voire plus vite », des vagues « jusqu’à 10 mètres » de haut, et des dangers de « submersion ».

Vigilance orange

Météo-France a placé trois départements bretons (Finistère, Morbihan et Côtes-d’Armor) en vigilance orange vent, et en vigilance orange pluie inondations pour les deux premiers, en prévision de cette « très forte tempête automnale. » Ciaran va frapper tout le quart nord-ouest de la France avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h sur les côtes.

La vigilance rouge, le niveau le plus élevé, devrait être déclenchée « dans les heures à venir », a annoncé en fin d’après-midi Gérald Darmanin sans plus de précisions.

Trafic SNCF interrompu

En prévision de cette tempête, la SNCF, qui espère un retour à la normale « dès le vendredi 3 novembre », a annoncé qu’elle interrompait pour la journée de jeudi l’ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie et Centre-Val-de-Loire, ainsi que dans les Hauts-de-France. Seule la ligne Paris Bercy-Nevers circulera normalement, précise la SNCF.

Pour les TGV, les lignes Paris-Rennes et Paris-Lille seront assurées « sans desservir les gares intermédiaires situées hors lignes à grande vitesse », indique la SNCF dans un communiqué. Les TGV n’iront pas au-delà de Rennes, a précisé un porte-parole de la SNCF Bretagne.

L’aéroport de Brest Bretagne sera quant à lui fermé de mercredi 17 heures à jeudi 9h30, a-t-il annoncé dans un communiqué.