La récolte de ce mardi après-midi n’est pas la plus florissante. Mais au milieu des roses en plastique, jetées là par erreur, il y a quand même de quoi faire, dans la grande benne en bois. « Vous voyez, là par exemple c’est un chrysanthème, lance Franck, en désignant une petite motte rabougrie. Bon, il n’a plus de belles fleurs mais en dessous, il est encore bien vert. Si on coupe tout ce qui n’est pas joli et qu’on le replante en terre, il va repartir, c’est sûr ! » Depuis quinze jours, l’employé en réinsertion récupère de nombreuses vivaces de cette espèce, stars de la Toussaint. Il faut dire qu’au volant de sa camionnette siglée La Brocante verte, il sillonne trois cimetières nantais, dont le Cimetière-parc à Nantes-Nord, à la recherche de végétaux morts-vivants.

Des tombes au cimetière-parc à Nantes - J. Urbach / 20 Minutes

Après un test l’an dernier, la mairie de Nantes a renouvelé son partenariat avec cette association, qui a installé un bac de récupération dans chacun de ces sites. A l’intérieur, les particuliers sont invités à y déposer leurs plantes défraîchies, mais aussi des jardinières en plastique, pots en terre cuite, ou autres cache-pots, en bon état. « L’objectif est que tout ceci ne finisse pas à la poubelle, explique Solène Mahé, cofondatrice de la Brocante verte, qui récupère toutes sortes de plantes auprès de professionnels et de particuliers pour les bichonner et les vendre ensuite à petits prix. Car c’est souvent la solution de facilité pour des gens qui ne savent pas bien entretenir, ou qui n’ont pas le temps de s’en préoccuper. Pourtant, c'est du vivant !» L’an dernier, 200 plantes ont été sauvées grâce à cette opération Cimetière solidaire.

Au crématorium, les fleurs coupées aussi récupérées

Dans les allées du Cimetière-parc, on afflue les bras chargés de cyclamens, bruyères, ou bromelias. Nadine, elle, a choisi pour sa sœur un imposant chrysanthème rouge. Cette femme n’est pas venue depuis « au moins six mois » et s’attend à trouver sur la tombe des végétaux complètement fanés. « J’ai pris l’habitude de ramener les vieux pots chez moi, et de les jeter à ce moment-là, raconte-t-elle. C’est idiot, je sais, mais que voulez-vous que j’en fasse ? » Selon un agent d’entretien du cimetière, de nombreux usagers les laissent sur place pendant de longs mois, avant qu’ils ne s’envolent ou finissent par être mis dans les poubelles à disposition. Ce qui attire un certain nombre de particuliers qui viennent, eux, faire leur marché. « On voit parfois des fleurs intactes, qui ont été jetées à la poubelle quelques heures ou quelques jours après, à cause de conflits familiaux », rapporte-t-il.

Pour la Brocante verte, cette opération saisonnière (qui se termine le 15 novembre) vise surtout à sensibiliser les habitants à la pratique du réemploi. Mais à l’année, le partenariat entretenu avec le cimetière aide grandement au fonctionnement du chantier d’insertion, qui emploie six personnes SDF. « Avec l’accord des familles, nous venons chercher des fleurs coupées au crématorium une fois par semaine, ce qui permet d’en refaire des bouquets, fleurir certains restaurants, ou de les garder pour notre activité hivernale de compositions séchées, indique Solène Mahé. Le cimetière est aussi notre plus gros vivier de pots en terre cuite, que nous revendons à prix réduits : chaque année, nous repartons d’ici avec un camion entier. »