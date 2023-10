La SNCF joue la carte de la prudence absolue. Alors que la tempête Ciaran s’apprête à déferler sur la France dans les prochaines heures, la circulation des trains va être totalement interrompue jeudi toute la journée en Bretagne, en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire. Compte tenu des vents très violents qui vont balayer le quart nord-ouest de l’Hexagone dès mercredi soir, la SNCF a pris cette décision pour « garantir la sécurité des voyageurs et du personnel », indique ce mardi le compte TER BreizhGo sur X.

🔴Des phénomènes exceptionnels sont attendus avec des prévisions de vents violents sur toute la Bretagne dès mercredi.



Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, une interruption totale des circulations est mise en place jeudi, toute la journée. pic.twitter.com/MMRdEjPzev — TER BreizhGo (@TERBreizhGo) October 31, 2023



La mesure concerne à la fois les TER mais aussi les TGV et prendra effet à partir de 22h30 mercredi soir avec un retour à la normale espéré pour vendredi matin. Mais « des perturbations sont possibles également sur les trains du vendredi 3 novembre en fonction des conséquences éventuelles de la tempête sur le réseau ferré », prévient sur son site Nomad, le réseau TER normand. Aucun car de substitution ne sera par ailleurs mis en place en Bretagne, précise la SNCF, qui invite les usagers « à télétravailler dans la mesure du possible. »

Un peu plus tôt dans la journée, Météo-France a placé trois départements bretons en vigilance orange (Finistère, Morbihan et Côtes-d’Armor) pour vent violent à partir de 21 heures mercredi. L’institut météorologique français a également placé en vigilance jaune une grande partie du littoral Atlantique pour vent, la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Manche pour pluies et inondations et le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique pour vagues et submersion. Sur le littoral du Finistère et des Côtes-d’Armor, des rafales pouvant atteindre 150 à 170 km/h sont attendues.