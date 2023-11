Ce n’est plus seulement le brame du cerf que l’on entend en cet automne dans le massif de la forêt de Chaux, mais le rugissement de photographes animaliers, de chercheurs de mues, de promeneurs ou d’habitants… Ceux qui se désespèrent en constatant la disparition des cervidés de ce massif, situé à cheval sur les départements du Jura et du Doubs, forêts qui comptent parmi le trio de tête des forêts feuillues de France où vécu une véritable légende, le cerf Vincent réputé pour posséder les plus beaux bois d’Europe. De quoi nourrir des ressentiments et de la méfiance envers l’ONF du Jura, à qui il est reproché de demander à l’administration des quotas de chasse trop élevés. Trop élevés, au point de « menacer la présence même des cervidés », assure le collectif des Défenseurs des cervidés de la forêt de Chaux. Chacun campant sur ses positions, défenseurs du cerf et gestionnaire de la forêt domaniale se retrouvent au fil des années dos à dos, figés dans une incompréhension galopante.

Et cela ne devrait pas s’arranger dans les mois à venir. Pour cette saison de chasse, les quotas de prélèvement pour l’ensemble des forêts du massif, autorisent un total de 556 animaux à prélever d’ici à fin février. Un « véritable massacre », alerte le collectif qui sonne le glas depuis ces dernières années et se mobilise en prenant le cerf par les bois. D’abord avec la mise à jour d’une pétition mise en ligne il y a deux ans. Pétition qui connaît un véritable succès ces derniers temps pour compter à ce jour près de 74.000 signatures. Puis bientôt, une manifestation à Dole, le 25 novembre prochain. Une pétition qui n’a cependant pas dans son viseur les chasseurs de la forêt de Chaux, souligne le photographe animalier Olivier Trible, l’un des trois fondateurs du collectif. Mais bien l’ONF du Jura avec qui ils croisent les bois.

Pourtant, tient à préciser à 20 Minutes l’ONF du Jura, ce n’est pas 556 cervidés qui seront prélevés à sa demande auprès de la préfecture, mais 400. « Nous prenons les décisions sur les forêts domaniales uniquement, soit les 13.000 des 20.000 hectares que compte l’ensemble du massif de Chaux, assure Florent Dubosclard, directeur départemental de l’ONF Jura. Pour les forêts communales du massif, les forêts alentour, ce droit de chasse appartient à ses détenteurs de droits, c’est-à-dire les associations de chasse qui expriment leurs besoins auprès de l’administration. »

« Un équilibre » très contesté

Précision faite, il est donc bien prévu pour cette saison de chasse de marquer le coup et de prélever, au total, pour toutes forêts du massif confondues, 556 animaux. « Ces dernières années, on a fait le constat que cette population augmentait de façon non maîtrisée, assure Florent Dubosclard. C’est aussi le cas dans 70 % des forêts domaniales de France. Peut-être parce que les plans de chasse des années passées ont été inférieurs à ce que les populations de cervidés ne produisent », avance le directeur. Une présence « trop importante » qui mettrait cependant en danger selon l’ONF, la régénérescence même de la forêt, les cervidés étant très friands des pousses de chênes. D’où un retour à un certain « équilibre » avec ce quota élevé. Un « équilibre » par l’élimination du cerf que conteste farouchement le collectif qui demande la suspension de ce nouveau quota de chasse.

« Trop » de cervidés, « constaté d’une façon scientifique, en utilisant des indices d’abondance », maintient Florent Dubosclard. « Avec un protocole qui n’est pas exhaustif, mais permet de donner la tendance » en comptant les animaux sur des circuits identiques d’une année à l’autre, à plusieurs dates et sur la même période, selon le même procédé, sur plusieurs sites variés « et surtout, sur plusieurs années », martèle Florent Dubosclard. « Ce protocole, approuvé par la communauté scientifique, permet de compter une fraction des animaux et d’évaluer la dynamique d’une population », bien qu’il n’y ait « aucune méthode qui permette à ce jour de définir le nombre exact de cervidés présent sur un massif qui ferait 20.000 hectares », concède-t-il.

Et c’est bien là que le bât blesse. Le collectif conteste ces comptages, qui seraient loin de la vérité au regard de ce qu’il constate sur le terrain. Réalisés à des périodes où les cervidés se regroupent sur des endroits appréciés pour y trouver de la nourriture, dans les plaines au moment « où il n’y a plus rien dans la forêt », image Olivier Trible. Le comptage serait faussé et ne permettrait pas de définir le bon dosage de prélèvement des cervidés. Néanmoins, reconnaît le directeur Florent Dubosclard, « ce quota de 400 animaux pour la campagne 2023-2024, reste en très nette augmentation par rapport aux années passées, qui avait elles-mêmes déjà été marquée par une augmentation des autorisations de prélèvements, puisque sur le même périmètre, elle était de 266 animaux l’année dernière. C’est donc une augmentation de 50 %, à notre demande », assume l’ONF Jura. « Mais si cette population baisse à l’avenir, les quotas de chasse baisseront aussi, les grillages dans la forêt disparaîtront et les bords des chemins forestiers seront ensemencés pour permettre aux cerfs de se nourrir sans trop toucher aux chênes. »

Cerf, cerf, où es-tu ?

« On voit bien qu’il y a de moins en moins de cerfs, de biches, ces dernières étant, avec les faons, particulièrement visées. Ils veulent l’élimination des cerfs », estime le photographe animalier Olivier Trible. « Une biche gestante morte et ce sont deux cervidés de moins pour la saison prochaine. Il n’y a plus rien, même des chasseurs de la forêt de Chaux nous le disent, mais l’ONF met la pression car ils veulent vraiment se débarrasser de la problématique du cerf, assure Olivier Trible. Ils veulent un juste équilibre mais cet équilibre, c’est peau de chagrin. Aujourd’hui, les cerfs viennent pour le brame, mais comme il n’y a plus assez de biches, ils repartent. »

Une nette augmentation des quotas de chasse imputée souvent aussi par les Défenseurs des cervidés à une « recherche de rentabilité et de profits », d’une « forêt qui s’industrialise et devient une usine à bois, alimentée par l’envolée » du prix de revient du mètre cube du chêne. Arbre qui peuple essentiellement le massif et dont l’animal raffole. Un arbre qui peut s’accommoder au changement climatique, contrairement à l’hêtre, autre essence de bois bien présente en forêt de Chaux mais qui devrait selon L’ONF Jura, irrémédiablement disparaître vers 2050. D’où la volonté affichée de cette dernière de favoriser le chêne pour, poursuit Florent Dubosclard, afin d’assurer l’avenir tout entier de la forêt de Chaux avec une population de cervidés mesurée. « Mais qui peut prévoir avant la coupe dans 200 ans de ces chênes plantés aujourd’hui, ce qui se passera avec ces arbres ? », s’interroge le photographe animalier qui n’a pour certitude que la crainte de voir disparaître très vite les rois de la forêt.