Elle se rapproche des côtes bretonnes avec des premières rafales attendues mercredi soir. Après le passage de Céline ce week-end, c’est au tour de la tempête Sciemment de débarquer dans l’Hexagone. Cette très forte tempête automnale balayera d’abord les côtes du quart nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi avant de s’enfoncer dans les terres dans la matinée de jeudi. La Bretagne sera la première région touchée par les intempéries et trois départements de la région (Finistère, Morbihan et Côtes-d’Armor) ont été placés en vigilance orange pour vent violent à partir de 21 heures mercredi.

🟠 #VigilanceOrange #Vent sur 3 départements : Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan.

🕗 Ce mercredi soir à partir de 20h.



La tempête #Ciaran provoquera des vents violents sur le nord-ouest du Pays.



— Météo-France (@meteofrance) October 31, 2023



Météo-France a également placé en vigilance jaune une grande partie du littoral Atlantique pour vent, la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Manche pour pluies et inondations et le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique pour vagues et submersion.

Des rafales pouvant atteindre 150 à 170 km/h

Si l’épisode s’annonce violent, Météo-France indique ce mardi matin qu’il « reste des incertitudes sur l’intensité des rafales de vent. » Dès mercredi, des rafales de 100 à 120 km/h sont ainsi attendues en soirée et début de nuit. Cela va ensuite s’accentuer au cours de la nuit avec certaines rafales « extrêmement violentes » qui pourraient atteindre jusqu’à 150 à 170 km/h sur le littoral du Finistère et des Côtes-d’Armor. « Ensuite, en deuxième partie de nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, ces rafales vont s’étendre à d’autres départements du nord-ouest du pays qui passeront donc en vigilance orange », précise Météo-France.

Dans le Finistère, qui sera le premier département touché par la tempête, le préfet appelle déjà les habitants à la plus grande vigilance. « Il est notamment conseillé à la population d’anticiper ou retarder ses déplacements pour éviter la période de tempête, précisent les autorités. Chacun est également appelé à mettre à l’abri ou sécuriser tout élément susceptible de constituer un danger en raison des fortes rafales de vent. »