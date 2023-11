Pour réaliser leurs prévisions, les météorologues s’appuient sur différents modèles issus de données de pays différents. « La météo, c’est un peu comme la cuisine. Chaque météorologue fait son mélange », résume Paul Marquis, météorologue indépendant de Marseille. En guise d’ingrédients, des modélisations météorologiques aux acronymes quelque peu barbares : GFS, ECMWF, Icon, Arome, Arpege…

Ces modèles sont produits par différents pays et ont leurs utilités propres : « L’intérêt, c’est qu’ils vont avoir des maillages plus ou moins fins. Mais plus le maillage est fin, moins la prévision va loin dans le temps », explique Christophe Dumard, le monsieur météo du comité de course de la Transat Jacques Vabre, dont le départ a été différé pour une partie de la flotte en raison de l’approche de la tempête Ciaran.

Ainsi, Météo-France édite deux systèmes de modélisations : Arpege, avec un maillage de 16 kilomètres et Arome où la maille est de l’ordre du kilomètre. De fait, les prévisions établies ne vont pas aussi loin dans le temps et n’ont pas la même couverture géographique. Le modèle Arpege modélise les conditions météo sur l’Europe pour une durée de quatre jours, contre 48 heures pour Arome qui couvre la France et les pays limitrophes. Et pour l’heure, la seule limite à l’étendue de ces prévisions reste les capacités de calcul. « Lorsque la résolution passe de 20 à 10 kilomètres, par exemple, ce n’est pas deux fois plus de puissance de calcul mais quatre fois plus qu’il faut déployer », indique Christophe Dumard.

Aujourd’hui, les modèles météorologiques permettent une simulation jusqu’à 16 jours. Pour cela, les météorologues prennent les données issues des modèles aux mailles les plus grosses qui est le modèle américain GFS, avec une résolution de 22 kilomètres. Suivent le modèle allemand Icon (13 kilomètres de résolution) et européen ECMWF dont la maille est de 9 kilomètres. Et pour réaliser leurs prévisions, ces modèles intègrent un tas de variations, les célèbres « effets papillons », puis les passent à la moulinette de leur algorithme qui va les faire évoluer dans le temps. « Le GFS calcule 30 scénarios possibles, l’ECMWF 50, et le modèle Arome 15 », poursuit Christophe Dumard. Et c’est à partir de ces 30, 50, ou 15 résultats différents que les météorologues vont obtenir leur « indice de confiance ».

« Plus les résultats entre les différentes modélisations sont proches, plus les prévisions sont fiables », indique Paul Marquis. Mais tous les modèles globaux tels le GFS ou l’ECMWF n’ont pas les mêmes faveurs auprès des météorologues comme l’explique Paul Marquis : « Depuis deux-trois ans, le modèle américain GFS, qui était le meilleur, donne, je trouve, des résultats exagérés, notamment sur le calcul des rafales de vent. Actuellement je préfère travailler avec les données de l’ECMWF ».

Une approche progressive

Et derrière cette course à la fiabilité, se trouve en arrière-plan une sorte de course à l’armement. Trente pays européens se sont ainsi réunis pour lancer en 2006 une flotte de satellites météorologiques gérée par l’organisation intergouvernementale Eumetsat. Pour autant, les données collectées par ces satellites, mais aussi par les différentes stations et bouées d’observations sont rendues publiques, bien que certaines le soient sur abonnement, pour que les météorologues du monde entier puissent y avoir accès.

Globalement, la méthodologie de travail des prévisionnistes consiste à étudier dans un premier temps les différentes modélisations issues des systèmes aux mailles les plus élevés avant d’affiner au fur et à mesure de l’approche de la tempête, par exemple, avec des modèles aux résolutions plus petites. Ce qu’exprime Christophe Dumard pour les courses à la voile : « En côtier je démarre avec le modèle Arome, pour le large je m’appuie sur le GFS ou l’ECMWF et entre les deux, je prends Arpege ».

Reste que l’on pourrait se demander, puisque les données sont partagées et certains modèles le fruit de coopération intergouvernementaux, pourquoi chaque pays à encore besoin de son propre organisme ? Eh bien, sans doute parce qu’il est de la responsabilité des gouvernements d’assurer la sécurité des biens et des personnes de leurs pays. Ainsi, Météo-France a placé trois départements bretons en vigilance orange, tandis que la SNCF a annoncé dans la foulée suspendre jeudi la circulation de ses trains en Bretagne, en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire.

On se souvient par exemple que Météo-France avait été vivement critiqué après avoir placé en simple vigilance jaune (avant de relever en orange, mais trop tard) la Corse en août 2022 lors d’un violent épisode orageux où cinq personnes avaient perdu la vie.