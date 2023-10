En Corse, un collectif d’associations environnementales, citoyennes et antimafia appelle au retrait du plan déchets de la collectivité, disant redouter des risques sanitaires, environnementaux et mafieux. Dans une lettre ouverte, ce collectif d’une quinzaine d’associations s’oppose au plan déchets que la collectivité de Corse doit soumettre au vote de l’Assemblée de Corse début 2024, plan qui prévoit en particulier l’incinération des déchets non recyclables.

Enquête publique en cours

Les associations dénoncent des « choix techniques inexplicables, des surcoûts, des inconnues sanitaires et environnementales, une absence de gouvernance et des profits pour le privé ». Lors d’une conférence de presse samedi devant la Collectivité de Corse, le collectif baptisé « Corsica Pulita » (« Corse propre ») a souhaité que la « pression populaire » mette en échec le projet, soumis à enquête publique jusqu’à fin novembre : « L’application de ce plan serait un désastre économique et environnemental pour la Corse et les Corses », a-t-il estimé.

Les associations dénoncent en particulier le choix de la filière combustible solide de récupération (CSR), qui signerait selon eux « l’abandon du tri généralisé à la source et le retour de l’incinérateur ». « De plus, cette filière va consommer l’essentiel des fonds publics dédiés aux déchets », selon elles. Enfin, Corsica Pulita met l’accent sur une « privatisation totale de l’économie des déchets qui favorise l’infiltration mafieuse. Le tout, au détriment de l’intérêt général de la Corse ».

Un plan à 250 millions

« Les CSR ne sont pas des incinérateurs et ne concernent qu’une infime partie des déchets, soit 35.000 tonnes sur les 180.000 produits par la Corse annuellement », a rétorqué Guy Armanet, le président de l’office de l’environnement de la Corse, chargé du plan déchets. « Le tri reste la priorité. On ne peut pas se satisfaire du tout enfouissement. Si on continue comme ça, on va arriver à saturation et vers une logique désastreuse », a ajouté l’élu, membre de la majorité régionale autonomiste, en soulignant que le plan avait « été validé dans ses grandes lignes par toutes les associations (et par) l’Etat ».

Alors que la Corse peine depuis une vingtaine d’années à gérer ses déchets, en l’absence d’incinérateur et avec seulement deux centres d’enfouissement, le plan déchets prévoit deux centres de surtri supplémentaires, dont l’un à Monte (Haute-Corse), d’un montant global de plus de 250 millions d’euros financé à 80 % par l’Etat. Le plan déchets doit être soumis au vote des élus de l’assemblée de Corse « en février 2024 », selon Guy Armanet.