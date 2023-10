Le vent va souffler fort en Corse ce mardi. Météo-France a en effet placé la Haute-Corse en vigilance orange. La Corse-du-Sud est, elle, en jaune, tout comme, pour les mêmes raisons, la pointe de la Bretagne, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime.

Le vent de secteur ouest sera sensible sur les côtes varoises, la Corse, les rafales atteignant 70 km/h sur le continent, 90 à 100 sur la région bastiaise, 120 en Balagne, jusqu’à 150 sur les caps les plus exposés nécessitant le passage en vigilance orange vent pour la journée de mardi.

La Bretagne sous la pluie

Le pourtour méditerranéen, l’Île de Beauté bénéficieront d’un ensoleillement généreux tout au long de la journée. Ces larges éclaircies gagneront au fil des heures en direction des côtes landaises et basques, du nord des Alpes.

Sous un ciel qui se chargera rapidement, des pluies aborderont en début de matinée la Bretagne, ces pluies se décaleront en cours de journée des côtes normandes à l’Île de France puis se dirigeront en soirée en direction des frontières du Nord-Est.

Des ondées, toujours en matinée, se produiront des Hauts-de-France au Grand-Est, de Rhône-Alpes vers l’Auvergne, le Limousin et le nord de l’Aquitaine. Elles deviendront plus rares dans la partie sud mais persisteront sur le nord et l’est du pays. En soirée, des pluies soutenues arriveront par la pointe de Bretagne annonçant l’arrivée d’une très nette dégradation pluvio-venteuse pour la journée de mercredi.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 10 à 14 degrés en bord de mer, de 7 à 11 à l’intérieur. Les maximales s’échelonnent de 12 à 14 degrés des frontières du Nord-Est à 19 à 20 aux pieds des Pyrénées, sur les rives de la Méditerranée.