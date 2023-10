Tammy, Fiona, Idris et bientôt Ciaran… Non, ce ne sont pas les prénoms les plus donnés en 2023 mais ceux donnés à des tempêtes. Donner un nom à ces phénomènes extrêmes permet de mieux les identifier et d’assurer une meilleure prévention en permettant aux populations concernées de mieux retenir les risques et les consignes de sécurité. Les services météorologiques français, espagnols, portugais, belges et luxembourgeois se sont mis d’accord pour uniformiser la dénomination des dépressions qui risquent de provoquer une vigilance vent au moins de niveau orange sur l’un de ces 5 pays. Comme l’explique Météo-France sur son site, le service météorologique qui prévoit d’émettre le premier l’alerte de couleur orange ou rouge attribue un nom à cette dépression tempétueuse à partir de la liste préétablie et en informe les autres. Si la tempête affecte d’abord l’Irlande, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, c’est le nom choisi par ces services météorologiques qui est retenu.