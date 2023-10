La formation de la tempête Ciaran se confirme, et elle est attendue sur les côtes françaises à partir de mercredi soir. « Les vents les plus forts sont prévus sur un quart nord-ouest, notamment sur la pointe du Finistère (Bretagne) voire sur la pointe du Cotentin (Normandie), avec des rafales de l’ordre de 120-140 km/h, voire 150 km/h, dans la nuit de mercredi à jeudi et la matinée de jeudi » précise François Gourand prévisionniste à Météo-France. Dans les terres, c’est surtout « sur la Bretagne d’une manière générale » qu’il y aura les vents les plus forts, « de l’ordre de 100 à 120 km/h. »

🌬️Entre mercredi soir et jeudi matin, la tempête #ciaran va toucher le quart Nord-Ouest du pays avec de très fortes rafales de vent.



🌊Attention également au risque de vagues submersion sur toute la façade atlantique et la Manche



Notre point complet 👉https://t.co/09XlTyKanI pic.twitter.com/UwJoUrbxRz — Météo-France (@meteofrance) October 30, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour le phénomène de vagues-submersion, c’est en revanche « toute la façade Atlantique qui sera concernée, jusqu’en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les côtes de la Manche. » Malgré des coefficients de marée plus faibles que le week-end dernier, une conjonction de phénomènes fait que l'on s’attend à des vagues « de 8 à 10 mètres sur l’Atlantique et 6 à 8 mètres dans la Manche. » Les impacts les plus forts sur les littoraux sont prévus « lors de la pleine mer de jeudi matin à 6 heures sur l’Atlantique, et de 12 à 14 heures sur les côtes de la Manche. » Un fort passage pluvieux est redouté également, « mais il va circuler très vite en raison des vents forts. »

Des vents qui pourraient provoquer des chutes d’arbres. « Il faudra être très prudent, notamment jeudi matin, et éviter de s'approcher du littoral au moment où il y aura les plus grosses vagues, qui peuvent vous emporter en très peu de temps » prévient le météorologue.

Une « bombe météorologique » du fait de la rapidité de son renforcement

L’expression de « bombe météorologique » largement employée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, semble opportune dans le cadre de Ciaran, puisqu’on l’emploie « lorsqu’une dépression connaît un développement rapide, et effectivement la dépression Ciaran a l’air de remplir ces critères-là, avec peut-être jusqu’à 30 hectopascals de renforcement entre mercredi et jeudi matin lors de son arrivée sur l’Europe de l’Ouest, et une dépression qui atteindra 950-955 hectopascals en son centre » poursuit François Gourand. Si ce phénomène de « bombe météorologique » est « assez courant dans l’océan Atlantique », généralement « il reste en mer. »

Cette tempête se prépare dans « un contexte météorologique perturbé depuis quelques semaines sur l’Europe de l’Ouest » rappelle le prévisionniste, « avec des dépressions qui se succèdent ». Cette dépression va se former au large de l’Atlantique, à l’ouest de Terre-Neuve, « dans les prochaines heures, et elle va petit à petit se renforcer en traversant l’océan Atlantique entre mardi et mercredi » explique encore François Gourand.

La dépression va traverser l’Atlantique « très rapidement »

Cette traversée se fera « très rapidement » à la faveur « d’un courant-jet [un vent très fort] d’altitude qui traverse en ce moment l’Atlantique de manière rectiligne », et la dépression « prendra un caractère tempétueux sur la fin de journée de mercredi lorsqu’elle va aborder l’Europe de l’Ouest. »

A priori, « nous devrions sortir de l’influence de la tempête jeudi après-midi, même si des coups de vent seront à surveiller sur le golfe de Gascogne et le sud-ouest du pays, dans la soirée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi. »