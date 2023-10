Il a découvert l’étendue des dégâts dimanche matin. Dans la nuit de samedi à dimanche, la saline de Truscat à Sarzeau (Morbihan) a été frappée de plein fouet par la tempête Céline qui a secoué l’Ouest de la France. « Les digues ont tenu mais l’eau a tout de même réussi à passer par-dessus et toute ma récolte de sel est partie », raconte Olivier Chenelle, contacté ce lundi par 20 Minutes. Installé depuis 2016, le paludier se pensait pourtant relativement protégé du risque de submersion marine dans ce coin du golfe du Morbihan. Mais la conjonction des pluies abondantes, des forts vents de sud et des gros coefficients de marées ont eu raison de son outil de travail.

Voilà à quoi ressemblait la saline de Truscat à Sarzeau avant le passage de la tempête Céline. - Olivier Chénelle

En quelques minutes, ses bassins ont ainsi été submergés et tout le sel qu’il stockait sur des trémets recouverts de bâches est reparti à la mer. « J’ai perdu soixante tonnes en tout, soit une réserve de cinq à six ans », indique le paludier, qui chiffre la perte « à environ 300.000 euros. » « Je vendais toute ma production sur les marchés, mais je vais arrêter car je n’ai plus rien à vendre », poursuit cet amoureux de la nature, qui préfère philosopher plutôt que de se lamenter sur son sort. « On ne peut rien faire contre la nature et heureusement d’ailleurs qu’elle se défend vu tout ce qu’on lui fait subir », indique-t-il.

Une cagnotte en ligne pour remettre en état la saline

Face à l’urgence de la situation, sa femme a lancé une cagnotte en ligne qui a pour l’heure recueilli pas loin de 8.000 euros. « Il va d’abord falloir enlever la terre qui s’est déversée dans les bassins à l’aide d’une pelleteuse puis relever les digues pour que cela ne se reproduise pas », détaille le paludier qui veut « continuer à y croire. » « On ne vit que de ça, donc on espère bien produire de nouveau du sel l’été prochain même si c’est très aléatoire dans notre métier », assure-t-il.

Olivier Chenelle ne se fait guère d’espoir en revanche sur une éventuelle prise en charge des dégâts par les assurances. « Il faudrait pour cela qu’un arrêté de catastrophe naturelle soit pris mais j’en doute car la tempête n’a pas fait tant de dégâts que ça », souligne le paludier. Dans le Morbihan, le passage de la tempête Céline n’a en effet pas provoqué trop de casse. Dimanche après-midi, la préfecture faisait état d’un bilan de 800 appels passés aux pompiers pour des interventions, principalement pour des maisons ou commerces inondés ou pour des arbres tombés sur la voie publique. Environ 800 foyers ont également été privés d’électricité pendant quelques heures.