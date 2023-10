Le temps samedi sera très perturbé, pluvieux et venteux sur un large quart nord-ouest et une vigilance orange vagues-submersion et/ou crues sera en vigueur dans neuf départements du littoral, selon les prévisions de Météo-France.

Les départements concernés par les risques de vagues-submersion sont le Finistère (29), le Morbihan (56), la Loire-Atlantique (44), la Vendée (85), la Charente-Maritime (17) et le Pas-de-Calais (62) pour la pleine mer de l’après-midi de samedi, avec également une vigilance orange en début de nuit. Une vigilance crue est en cours sur les départements du Finistère (29), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Landes (40) et Pyrénées-Atlantiques (64).

En matinée, la moitié nord verra circuler de nombreuses averses. Elles seront localement orageuses sur le quart nord-ouest. Puis une nouvelle perturbation pluvieuse active arrivera par la Bretagne. Elle s’étendra rapidement au quart nord-ouest avec des précipitations intenses par moments puis elle s’enfoncera lentement dans l’intérieur du pays, s’étendant en soirée des Charentes aux frontières du Nord-Est.

De fortes rafales de vent

A l’arrière, les averses seront actives notamment sur les côtes de la Manche. Du sud Aquitaine au quart sud-est, le temps restera à l’écart des perturbations avec de belles éclaircies.

Le vent de sud-ouest sera fort sur un large quart nord-ouest, les rafales soufflant jusqu’à 70 à 90 km/h dans l’intérieur des terres et localement jusqu’à 100 km/h. On pourra craindre des coups de vent violents et localisés à plus de 100 km/h proche de la côte du sud Bretagne à la Vendée. De fortes rafales jusqu’à 100 km/h ou plus seront attendues sur la moitié ouest de la chaîne pyrénéenne. Le vent d’autan restera quant à lui modéré.

Les températures seront assez fraîches au petit matin en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, compter 2 à 8 degrés, localement une petite gelée possible, il fera cependant plus doux sur le littoral méditerranéen.

Sur le reste du pays, les températures seront homogènes, de l’ordre de 8 à 10 degrés. L’après-midi, le thermomètre affichera 13 à 18 degrés sur les deux tiers nord et jusqu’à 20 à 22 degrés plus au sud.