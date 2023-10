Le jour de la Toussaint, personne n’ira poser des fleurs dans ce cimetière. A Saint-Malo, l’étonnant cimetière de bateaux de Quelmer ne sert pas de lieu de recueillement. Cette plage de vase nichée sur les bords de la Rance est plutôt un site de mémoire, selon ses défenseurs. Une décharge publique, diront ses quelques opposants. Souvent photographiées pour être partagées sur Instagram, ces carcasses de navires font l’objet d’une balade sonore mise au point par l’Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (Adramar) qui a mené un important inventaire patrimonial afin de sauver ce site que l’État avait dans viseur.

« L’objectif, c’est de rendre vivant ce lieu, de raconter l’histoire de ces bateaux et d’expliquer pourquoi ils sont là », justifie Yann Gaonac’h, archéologue de l’Adramar. Ce podcast passionnant (et gratuit) est disponible grâce à des QR code posés sur les restes de certains navires ou directement sur ce site. Un conseil : venez avec une paire de bottes si vous passez dans le coin.

Principal cimetière de bateaux du département d’Ille-et-Vilaine, Quelmer compte bon nombre de frères et sœurs dans le reste de la Bretagne. Particulièrement propice aux abandons avec ses multiples criques et bras de mer, la région est celle qui possède le plus grand nombre de sites en France. Les spécialistes estiment que plus d’une cinquantaine de sites d’échouages sont référencés. À l’occasion de la fête des morts, 20 Minutes vous propose une petite sélection.

Le cimetière de Quelmer, à Saint-Malo

La plupart des bateaux abandonnés au cimetière de Quelmer sont conservés quand ils présentent un intérêt patrimonial. Un podcast a même été créé pour raconter leur histoire. - C. Allain/20 Minutes

C’est sans doute l’un des plus connus. Planqué à quelques kilomètres au sud de la très touristique vieille ville de Saint-Malo, le cimetière de Quelmer compte une quinzaine de bateaux. Si la plupart des épaves sont en bois et racontent l’histoire de la pêche locale, certaines arborent des lignes de métal, rongées par les années passées dans l’eau salée. « Les bateaux sont parfois victimes des progrès technologiques. Les épaves en métal que l’on a ici sont les restes des navettes qui effectuaient la traversée de la Rance avant la construction du barrage en 1966. Il y avait une guerre commerciale terrible entre les deux compagnies », rappelle Yann Gaonac’h. Aujourd’hui, les deux navettes reposent côte à côte et en paix. La particularité de Quelmer, c’est que l’on peut véritablement marcher au milieu des épaves à marée basse, sans risquer de s’envaser. Déroutant.

Ici comme ailleurs, l’État avait demandé l’enlèvement des épaves les moins intéressantes sur le plan patrimonial. Si les autorités tentent d’abord de retrouver les propriétaires, elles doivent souvent se résoudre à prendre seules en charge les frais liés à l’enlèvement et au recyclage des embarcations, qu’il faut souvent dépolluer (lire encadré).

Le cimetière naval de Landévennec

Le cimetière naval de Landévennec est toujours utilisé par la Marine nationale pour entreproser ses navires à la retraite en attendant leur déconstruction. - Fred Tanneau / AFP

C’est probablement le plus impressionnant. Niché au fond de la rade de Brest (Finistère), dans les eaux calmes de l’Aulne, le cimetière de Landévennec est géré par la Marine nationale, qui y entrepose ses navires réformés en attendant qu’ils soient déconstruits. Utilisé depuis les années 1950, ce site dispose d’une profonde fosse sous-marine qui permet aux navires gris de ne jamais toucher le fond. A l’abri des vents, les frégates passent ici une retraite paisible, sous le regard curieux des plaisanciers qui peuvent facilement s’en approcher.

Propriété de la Marine nationale, le site reste interdit d’accès. En juin, deux jeunes individus avaient été interpellés après avoir grimpé sur les bateaux. « Au-delà des risques de nature accidentelle encourus en pénétrant sur le site, il est rappelé que l’intrusion sur une emprise militaire est interdite et constitue un délit passible de poursuites judiciaires », avait rappelé la préfecture maritime de l’Atlantique.

Les carcasses allemandes du port de Lorient

Dans le port de Lorient, on trouve encore les épaves du "Crapaud" et du "Strasbourg", deux navires coulés par les Allemands pour se protéger. - C. Allain/20 Minutes

La rade de Lorient est sans doute l’un des sanctuaires sous-marins les plus fournis de Bretagne. Le port de la cité portuaire ayant servi de QG à la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux navires ont été coulés dans ses eaux. C’est ici qu’étaient protégés de nombre sous-marins U Boot du régime nazi. Si la plupart des épaves ont été enlevées, certaines restent visibles et intriguent tous ceux qui ne sont pas habitués des lieux. Pour les skippers professionnels lorientais ou les plaisanciers amateurs, ces carcasses font partie du décor à l’image des épaves du Crapaud ou du croiseur Strasbourg, coulés par les Allemands. Des filets métalliques avaient été installés entre les deux navires afin de protéger la base sous-marine des torpilles.

« Il y a une fascination autour de l’esthétique de ces squelettes qui change selon la météo, selon les marées. Quand on voit ces épaves, on se demande forcément ce qu’elles font là et quelle histoire elles ont eue avant de s’échouer », témoigne Yann Gaonac’h.

Le spectacle depuis le théâtre de Kerhervy

A Lanester, le cimetière de bateaux de Kerhervy est l'un des plus fournis de France, avec une cinquantaine d'épaves recensées. - E. Lemée/LBST

C’est sans doute le plus grand en nombre de bateaux échoués. A Lanester (Morbihan), le cimetière de bateaux de Kerhervy possède une bonne cinquantaine de squelettes, abandonnés dans les eaux du Blavet. Particulièrement prisé des photographes, le site très envasé avait été immortalisé par Yann Arthus-Bertrand à l’occasion de ses travaux vus du ciel. « On dirait des squelettes qui sont coincés dans la vase, c’est fascinant », souligne l’archéologue de l’Adramar. La particularité de ce site hors du temps est d’abriter un théâtre en plein air où se tiennent régulièrement des spectacles. Un décor absolument magnifique qui sert d’arrière-plan à de nombreuses troupes, notamment pendant le festival du théâtre amateur qui s’y tient chaque été depuis quarante ans.

Les vieux thoniers de la ria d’Etel

Le cimetière de bateaux du Magouër, sur la commune de Plouhinec, a plusieurs fois été menacé de destruction par la municipalité. Des passionnés ont empêché sa destruction. - J. S. Evrard/Sipa

Leurs immenses silhouettes en font sans doute l’un des sites les plus impressionnants de Bretagne. Posées sur le sable de la ria d’Etel, dans le Morbihan, les épaves des thoniers sont la mémoire d’une pêche qui a aujourd’hui disparu. Abandonnés par leur capitaine sur les rives du Magouër, à Plouhinec, les longs navires de bois devaient disparaître. D’après plusieurs témoignages, des engins avaient même été envoyés sur place pour nettoyer l’endroit. La mobilisation de quelques amoureux du patrimoine avait permis de sauver les épaves, qui trônent toujours fièrement sur le sable jaune de la ria.

« Ces bateaux sont les témoins d’un savoir-faire qui a souvent disparu. La plupart des plans de ces navires ont été détruits à la fermeture des ateliers de construction navale. Ces épaves sont les dernières traces de ces techniques de construction. Ils sont les marqueurs d’une histoire locale », rappelle Yann Gaonac’h.