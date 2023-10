La Suède subit une pollution au pétrole. Un ferry transportant 75 passagers s’est échoué dimanche dans le sud du pays, laissant s’échapper une nappe de carburant qui a atteint la côte en soirée.

Le ferry Marco Polo de la compagnie TT-Line a fait naufrage au sud de Karlshamn dimanche matin et les passagers ont rapidement été évacués, selon le communiqué des gardes-côtes. Le ferry « a laissé échapper du gazole sur plusieurs kilomètres avant de s’échouer à l’endroit où il est bloqué ».

La décontamination du site commencera ce lundi

« Des enquêteurs sont sur place pour déterminer les circonstances de l’accident », a déclaré Jonatan Örn, enquêteur principal des garde-côtes, cité dans ce communiqué. L’enquête préliminaire a été ouverte pour violation de la législation maritime et le ferry avait dévié de sa route habituelle lorsque l’échouement s’est produit, a-t-il précisé à la radio publique P4.

Le gazole s’est propagé jusqu’à toucher la terre ferme en fin d’après-midi sur une bande côtière située dans la municipalité de Sölvesborg, ont indiqué de leur côté les autorités du comté de Blekinge. L’Agence suédoise de protection civile (MSB) a été appelée en renfort et commencera ce lundi la décontamination du site, ont-elles précisé.

Un épais brouillard sur la zone

Le ferry Marco Polo assurait une liaison entre les ports de Trelleborg et Karlshamn en Suède. Un épais brouillard règne dans la région, ce qui a rendu difficile l’évaluation de l’ampleur de la marée noire dimanche après-midi.

Les autorités suédoises, le commandement du navire et l’équipe à terre de TT-Line évaluent les dégâts du ferry, a indiqué la compagnie. La coque du navire présentait plusieurs trous à l’avant et au milieu du navire et de l’eau s’y était infiltrée, selon l’agence de presse suédoise TT. L’étendue des dégâts fait l’objet d’une enquête, mais il n’y a pas de risque que le navire coule, a indiqué Henrik Pahlm, responsable de la supervision maritime à l’Agence suédoise des transports.