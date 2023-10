La situation météorologique est moins critique en Guadeloupe. L’archipel a été confiné samedi durant plusieurs heures après le déclenchement de l’alerte cyclonique maximale en raison du passage de l’ouragan Tammy.

Après avoir décrété la vigilance « violette » et un confinement à 09h30 (15h30 à Paris), le préfet de région Xavier Lefort a abaissé le niveau d’alerte à « gris », peu avant 15 heures. « Cette phase met fin au confinement et permet une reprise de la circulation ainsi que des activités économiques », indique un communiqué de la préfecture. « Néanmoins, les conditions de retour à la vie normale doivent se faire de manière progressive ».

De la pluie, des orages, du vent et des vagues dangereuses

« Si le danger est atténué, le phénomène n’est pas totalement terminé », estiment encore les services de l’Etat. Le préfet a donc décidé de placer l’archipel caribéen en vigilance orange pour fortes pluies et orages ainsi que pour vagues-submersion, et en jaune pour vent violent.

Le centre de Tammy, ouragan de catégorie 1, est passé sur l’est de l’archipel, « notamment sur l’île de la Désirade », a précisé sur BFMTV Xavier Lefort. « Fort heureusement, il n’y a aucune victime à déplorer ». La petite île de 1.400 habitants a subi « essentiellement des dégâts matériels », a-t-il poursuivi, égrenant : « des fils électriques » et « arbres tombés sur la chaussée », « des toits de maison qui se sont envolés »…

Une opération « par la voie maritime et par la voie aérienne » est en cours de préparation pour « aider à remettre les choses en état » à la Désirade, « très tôt » ce dimanche, a ajouté le préfet. Selon son maire Loïc Tonton, l’île-commune était privée d’électricité « sur 80 % » de son territoire à la mi-journée.

Dans un bulletin de prévision émis à 14h45, Météo-France indique que des averses « peuvent » encore « être fortes et durables et sont accompagnées d’orages » dans l’archipel. Surtout, Tammy n’a pas dit son dernier mot : vers 15h30, le phénomène se situait au nord-est de la Guadeloupe et faisait route vers l’est des « îles du Nord », Saint-Martin et Saint-Barthélemy, placés en vigilance cyclone rouge à midi. Les services de la météorologie y attendent « un pic d’activité pluvieuse », des vents avec des rafales à 120 km/h et une mer agitée.

La Martinique également concernée

Pendant près de cinq heures trente samedi, l’activité économique de la Guadeloupe, qui compte environ 380.000 habitants, a été totalement arrêtée, et les déplacements y étaient interdits, après la fermeture des écoles vendredi. La population a été invitée à rester à l’abri, à se réfugier dans la pièce la plus sûre dans chaque habitation et à n’utiliser le téléphone qu’en cas de nécessité absolue. L’Etat a mobilisé dans l’archipel 600 gendarmes, 200 pompiers et une centaine de policiers.

Dans une moindre mesure, le phénomène météorologique a concerné également la Martinique, située plus au sud. La vigilance pour vagues-submersion y a été abaissée au niveau jaune samedi après-midi.